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Коммерсантъ FM
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Свобода для бывшего вице-мэра становится все дальше

Виктору Контееву предлагают серьезно увеличить срок

Гособвинение попросило суд назначить 14 лет колонии бывшему вице-мэру Екатеринбурга Виктору Контееву, обвиняемому в покушении на убийство и вымогательстве. С учетом ранее вынесенного приговора за взятки, вымогательство и подстрекательство к убийствам экс-чиновник может провести в заключении еще 23 года. Защита считает, что доказательств вины Виктора Контеева у следствия нет, а уголовное дело понадобилось, чтобы он не смог выйти на свободу условно-досрочно.

Виктор Контеев

Виктор Контеев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Виктор Контеев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Прения по уголовному делу Виктора Контеева прошли в Сысертском районном суде (Свердловская область) в среду, 14 июня. В ходе своего выступления гособвинитель попросил приговорить бывшего вице-мэра к 14 годам колонии и оштрафовать на 700 тыс. руб. В совокупности с наказанием, назначенным экс-чиновнику по его первому делу в 2014 году, общий срок лишения свободы, по мнению прокурора, должен составить 23 года.

С 2014 года Виктор Контеев отбывает 18-летний срок в колонии строгого режима за получение взятки, вымогательство и подстрекательство к убийствам. В 2021 году ему было предъявлено новое обвинение, связанное с покушением на убийство и вымогательством.

Следствие считает, что с марта 2009 года по май 2010 года бывший чиновник и участники созданной им организованной преступной группы вымогали у бизнесмена Максима Краснова 25% долей ООО «Урал» (Курганская область) стоимостью 3,6 млн руб.

Оно находилось в городе Петухово, расположенном на границе с Казахстаном, и занималось растаможкой фур с фруктами из среднеазиатских республик, которые далее направлялись в Екатеринбург на крупнейшую в регионе овощебазу №4. После отказа Максима Краснова, как полагают следователи, бизнесмена решили убить, но не смогли довести умысел до конца.

Ранее «Ъ» сообщал, что по аналогичным обвинениям в 2015 году уже был осужден на 22 года колонии строгого режима Олег Сухочев (Сухач), а в 2020 году к 12 годам был приговорен Виктор Калин (Джигит). Следствие считает, что они действовали по указанию Виктора Контеева, хотя в суде оба это отрицали. Потерпевший Максим Краснов также заявлял на процессе, что бывший чиновник не имеет отношения к его делу. Нападение он связывал с конфликтом с Виктором Калиным.

Виктору Контееву инкриминируют вымогательство (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ), покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «ж», п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализацию средств (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ). Однако, по словам адвоката Сергея Колосовского, наказание по последним двум статьям ему не назначат из-за истечения срока давности. Он отметил, что с этим согласно и гособвинение.

Виктор Контеев вину ни по одному из предъявленных обвинений не признает. По мнению защиты экс-чиновника, само уголовное дело и запрошенное прокурором «жесткое наказание» связаны с попыткой сделать так, чтобы он «никогда не вышел на свободу».

Сергей Колосовский отметил, что его подзащитный серьезно болен и мог рассчитывать выйти из колонии условно-досрочно. Однако с учетом нового дела, если суд признает его вину, ему это сделать не удастся.

«Контеев находился под следствием с 2011 года, но до 2020 года его ни разу не допросили по этому делу. С ним не проводили никаких следственных мероприятий, хотя возможности для этого были, и других фигурантов дела за это время уже успели посадить. Но тут, когда у него срок нахождения в заключении подошел к УДО, его неожиданно решили привлечь к ответственности»,— подчеркнул адвокат.

Бывший уралмашевский киллер дал показания по делу Виктора Контеева

По мнению Сергея Колосовского, у следствия нет «ни одного доказательства» вины бывшего вице-мэра по данному делу. Он пояснил, что необходимости вымогать долю в ООО «Урал» у Максима Краснова не было, поскольку она принадлежит брату последнего Андрею Краснову. Сергей Колосовский отметил, что доля в бизнесе у Андрея Краснова могла быть похищена только при условии, если бы он под влиянием обмана написал заявление о выходе из общества и сдал бы его имущество. Однако тогда он смог без труда восстановить корпоративный контроль над долей в ООО «Урал».

Кроме того, защита ставит под сомнения доводы, что на Максима Краснова было совершенно покушение. «Следствие утверждает, что восемь человек на двух машинах с тремя пистолетами приехали совершать убийство. В итоге пистолет потеряли, машину разбили, а сами еле ноги унесли. Почему не застрелили, не зарезали его, а драку устроили?» — говорит господин Колосовский.

Сторона защита выступит в прениях в четверг, 15 июня. Затем с последним словом может выступить Виктор Контеев.

Илья Смирнов, Екатеринбург

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