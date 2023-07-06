Лукашенко: переговоры по Украине могут возобновиться осенью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с журналистами в Минске заявил, что мирные переговоры по урегулированию ситуации на Украине могут начаться чуть позже сентября.

«К осени должна ситуация измениться, и мы начнем говорить за столом переговоров. Возможно. Может, не в сентябре, чуть позже. Не хочу выдавать какую-то информацию, но об этом уже говорят европейцы»,— сказал господин Лукашенко, его слова приводит БЕЛТА..

Он добавил, что «от этой войны материально теряют больше всего европейцы, а выгодополучателем является фактически одна страна».

Александр Лукашенко отметил, что не считает себя посредником. «Я считаю, что это война в нашем доме. Украина и Беларусь, и Россия находятся, грубо говоря, в одной лодке, или на одном корабле, и из этого надо исходить»,— рассказал глава государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил CNN, что завершенным конфликт можно будет считать только в случае возвращения Крыма в состав Украины. По его словам, украинские вооруженные силы стремятся вернуть все потерянные на юге и востоке территории.

В июне немецкий телеканал ARD сообщал, что в Копенгагене «в условиях строжайшей секретности» прошла международная встреча по конфликту на Украине при участии дипломатов западных стран, а также представителей Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Встреча состоялась по инициативе Украины, чтобы повлиять на позицию стран «глобального Юга» и убедить их встать на сторону «украинской формулы мира». Эта формула предполагает передачу Украине территорий в границах 1991 года и выплату репараций. Переговоры по урегулированию военного конфликта на Украине, по данным ARD, могут состояться уже в июле.

Переговоры между Россией и Украиной прекратились в мае 2022 года. В октябре того же года Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. Украинский президент не раз подчеркивал, что возобновить российско-украинские переговоры можно только при условии, что Россия согласится вывести свои войска.

Полина Мотызлевская