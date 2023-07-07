В Перми для реконструкции шоссе Космонавтов изымут участки в Верхних Муллах

Краевые власти изымут пять участков и находящуюся на них недвижимость для реконструкции участка шоссе Космонавтов от ул. Архитектора Свиязева до моста через Мулянку. Согласно постановлению правительства Пермского края, изымаемые территории находятся в Верхних Муллах в одной локации и в основном имеют небольшую площадь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yandex.ru, 2Gis Фото: Yandex.ru, 2Gis

Самый маленький из участков (15 кв. м) будет изъят возле салона «Дом мебели Турбиных» на углу шоссе Космонавтов, 174, и ул. 3-й Ипподромной. Другой участок (49 кв. м) находится поблизости — возле реки Мулянки и недалеко от ТЦ «Кольцо». Рядом с ТЦ «Кольцо» изымут также 23 кв. м под объектом наружного противопожарного снабжения. Под этими же объектами противопожарного снабжения изымут часть территории в размере 1,4 тыс. кв. м. Площадка в 729 кв. м будет изъята под частным домом по ул. Свиязева, 2, возле кольцевой развязки шоссе Космонавтов, улиц Мира и Свиязева. Под изъятие для государственных нужд Пермского края попадает и сам частный одноэтажный дом на ул. Свиязева, 2.

Напомним, в рамках реконструкции шоссе Космонавтов планируется построить на пересечении дороги с улицами Промышленной и Оверятской двухуровневую развязку. Как ранее заявлял региональный министр транспорта Николай Уханов, строительство развязки позволит «полностью устранить все заторы и аварийные ситуации, которые сейчас возникают на перекрестке». В 2019 году стоимость изъятия земель для реконструкции участка шоссе Космонавтов от улицы Архитектора Свиязева до моста через Мулянку оценивали в 200 млн руб.