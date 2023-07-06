Набиуллина допустила повышение ключевой ставки

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что ключевая ставка может быть повышена, но насколько — будет зависеть от ситуации в экономике на момент принятия решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эльвира Набиуллина на Финконгрессе

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина на Финконгрессе

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Проинфляционные риски сейчас превалируют, они даже усиливаются. Конечно, мы допускаем возможность повышения ставки»,— сказала она в кулуарах Финансового конгресса 6 июля.

«Будет оно одноразовым, будет ли целый цикл — все будет зависеть от развития ситуации, которое мы будем анализировать. Поэтому сейчас это предопределять преждевременно»,— отметила глава регулятора (цитата по «РИА Новости»).

«Проинфляционные риски с прошлого заседания чуть выросли. Это связано и с динамикой курса. Но в июле мы будем принимать решение, исходя из всех факторов»,— добавила Эльвира Набиуллина.

На заседании 9 июня совет директоров ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Следующее заседание по ставке состоится 21 июля.

Подробнее о решении ЦБ по ставке 9 июня — в материале «Ъ» «Ключевая ставка осталась при своих».