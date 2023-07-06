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Коммерсантъ FM
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Wimbledon

Мужчины. Первый круг. Александр Зверев (Германия, 19)—Гейс Брауэр (Нидерланды) 6:4, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). Алекс Де Минор (Австралия, 15)—Киммер Коппеянс (Бельгия) 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 7:6 (7:2). Второй круг. Александр Бублик (Казахстан, 23)—Джеффри Джон Вольф (США) 6:3, 7:6 (7:5), 6:0. Хуберт Хуркач (Польша, 17)—Ян Чоински (Великобритания) 6:4, 6:4, 7:6 (7:3). Лоренцо Музетти (Италия, 14)—Хауме Мунар (Испания) 6:4, 6:3, 6:1. Денис Шаповалов (Канада, 26)—Грегуар Баррер (Франция) 6:3, 6:4, 7:6 (9:7). Андрей Рублев (Россия, 7)—Аслан Карацев (Россия) 6:7 (4:7), 6:3, 6:4, 7:5. Лайем Броуди (Великобритания)—Каспер Рууд (Норвегия, 4) 6:4, 3:6, 4:6, 6:3, 6:0. Роман Сафиуллин (Россия)—Корантен Муте (Франция) 7:5, 6:3, 7:6 (7:4). Томми Пол (США, 16)—Милош Раонич (Канада) 6:4, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 6:4.

Женщины. Первый круг. Юле Нимайер (Германия)—Каролина Мухова (Чехия, 16) 6:4, 5:7, 6:1. Второй круг. Мирра Андреева (Россия)—Барбора Крейчикова (Чехия, 10) 6:3, 4:0, отказ. Элина Свитолина (Украина)—Элизе Мертенс (Бельгия, 28) 6:1, 1:6, 6:1. Виктория Азаренко (Белоруссия, 19)—Надя Подороска (Аргентина) 6:3, 6:0. Маркета Вондроушова (Чехия)—Вероника Кудерметова (Россия, 12) 6:3, 6:3. Каролин Гарсия (Франция, 5)—Лейла Фернандес (Канада) 3:6, 6:4, 7:6 (10:8). Беатрис Аддад Майя (Бразилия, 13)—Жаклин Адина Кристиан (Румыния) 4:6, 6:2, 6:4. Сорана Кырстя (Румыния)—Елена Остапенко (Латвия, 17) 4:6, 7:6 (8:6), 6:4.

  • Газета «Коммерсантъ» №121 от 07.07.2023, стр. 12

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