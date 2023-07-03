«Фармасинтез» запустит производство генсулинов на заводе в Петербурге

Российская фармацевтическая компания «Фармасинтез» выпустит три типа рекомбинантных человеческих инсулинов (генсулинов) — Генсулин М30, Генсулин H, Генсулин P. Препараты будут производиться площадке АО «Фармасинтез Норд» в Санкт-Петербурге, сообщили 3 июля в компании.

Мощность завода по созданию инсулинов в городе на Неве составляет более 5 млн единиц продукции в год. Доступные формы выпуска — флаконы, одноразовые шприц-ручки, а также картриджи для многоразовых шприц ручек, уточнили в пресс-службе компании.

Осенью этого года «Фармасинтез» также планирует запустить производство аналоговых инсулинов: инсулина гларгин и инсулина лизпро, разработанных совместного с компаний Gan&Lee Pharmaceuticals (Китай). Таким образом, российская компания сможет комплексно решить важную задачу обеспечения российских пациентов качественными российскими аналогами жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов, пояснили в компании.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что АО «Фармасинтез Норд» (входит в группу компаний «Фармасинтез») вошло в топ-3 компаний по объему инвестированных средств в расширение и запуск новых производственных мощностей в ОЭЗ «Санкт-Петербург».

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