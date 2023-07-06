Рогозин сообщил об обнаружении и доставке в Москву неразорвавшейся ракеты Storm Shadow

Глава военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил, что в Запорожской области российские военные обнаружили неразорвавшуюся ракету Storm Shadow. Ее направили на одно из оборонных предприятий Москвы для изучения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Рогозин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дмитрий Рогозин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Двухдневная операция по эвакуации трофейной Storm Shadow успешно завершена. Ракета только что передана одному из наших оборонных предприятий, специалисты которого "расшифруют" алгоритмы системы управления этого опасного ракетного вооружения и поделятся ими с экспертами ПВО»,— сообщил господин Рогозин в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские военные пытались помешать российской армии захватить ракету и отправляли на место ее падения диверсионно-разведывательную группу. Как утверждает Дмитрий Рогозин, бойцам из подразделения «Царские волки» удалось успешно вывезти ракету.

Storm Shadow — совместная разработка Великобритании и Франции. Дальность действия — от 250 до 560 км. Поставки Украине таких ракет со складов армии Великобритании начались в мае 2023 года.

Александр Кислов