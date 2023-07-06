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Коммерсантъ FM
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обновлено 20:51

В центре Москвы произошел пожар на кровле ресторанов «Пушкинъ» и «Турандот»

На Тверском бульваре Москвы произошел пожар на кровле здания, в котором расположены рестораны «Пушкинъ» и «Турандот». По данным «Ъ», посетители и сотрудники ресторанов спешно покинули помещения. Примерно через час открытое горение было ликвидировано.

Здание, кровля которого загорелась, расположено по адресу: Тверской бульвар, 26. В момент возгорания в нем находилось более 100 человек. Площадь пожара составила 100 кв. м. Один из очевидцев рассказал «Газете.ru, что во время пожара были слышны хлопки.

По данным на 20:47 мск, движение по четной стороне в сторону Тверского бульвара было перекрыто из-за работы пожарно-спасательной техники. Вскоре после ликвидации возгорания в «Пушкине» сообщили, что заведение вскоре возобновит работу, передает RT.

Александр Кислов

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