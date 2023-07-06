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Коммерсантъ FM
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Ксавье Долан заявил об уходе из кино

Канадский режиссер Ксавье Долан объявил об уходе из кинематографа из-за череды провалов его последних работ. Об этом он рассказал в интервью газете El Pais.

Ксавье Долан

Ксавье Долан

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ксавье Долан

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Издание сообщает, что последние несколько проектов режиссера, включая фильм «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» (2018) получили множество негативных отзывов критиков, что стало разочарованием для режиссера. «У меня больше нет ни желания, ни сил, почти никто не видит, что я делаю. У меня слишком много разочарований»,— говорит господин Долан.

Провалившимся режиссер считает и его последний проект «Ночь, когда Логан проснулся» — право на показ картины приобрели только четыре страны (Канада, Испания, Франция и Япония). «Это заставляет меня думать, что мое кино плохое, но я знаю, что это не так», — рассказал режиссер. По его словам, он ничего не заработал на картине, в которую вложил все свои средства и деньги, их ему одолжил отец. «Это очень неблагодарное занятие, я устал и обескуражен», — добавляет господин Долан.

Последним словом в кинематографе от Долана станет сериал, созданный вместе с платформой HBO. Режиссер отмечает, что проект находится «в зачаточном состоянии». «Я сделаю это, а потом завершу карьеру», — заявил он.

В разговоре о том, что он больше не будет снимать клипы для певицы Адель, Ксавье Долан процитировал слова японского режиссера Хаяо Миядзаки: «Он говорит, что создание фильмов приносит только страдания. Подтверждаю».

Ксавье Долан не дал конкретики касательно дальнейших планов после ухода из кино. «Самым простым решением мне кажется заняться рекламой и построить себе дом в деревне», — предполагает он.

В прошлом году Ксавье Долан рассказывал газете Le Journal de Montreal, что устал и больше не хочет заниматься кино. «Я хочу найти время, чтобы быть с моими друзьями и семьей»,— говорил он.

Канадский режиссер известен по картинам «Я убил свою маму» (2009) и «Это всего лишь конец света» (2016). 34-летний Ксавье Долан — один из самых молодых режиссёров мира, прозванный «кино-вундеркиндом», обретший собственный стиль и набор любимых тем. У режиссера восемь наград Каннского кинофестиваля и три премии «Сезар».

Полина Мотызлевская

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