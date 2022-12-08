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Коммерсантъ FM
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CNN: США могут поставить Украине кассетные боеприпасы в качестве крайней меры

В последние несколько месяцев власти Украины запрашивали у администрации США кассетные боеприпасы, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских и украинских чиновников. По данным канала, администрация Джо Байдена рассматривает поставки кассетных боеприпасов на Украину в качестве крайней меры, когда объемы оружия для поставок станут максимально низкими.

Как стало известно телеканалу, высокопоставленные чиновники администрации США рассматривали этот запрос в течение нескольких месяцев. Однако, как отмечает CNN, чиновники не пришли к какому-либо решению из-за законодательных ограничений, которые Конгресс наложил на поставки кассетных боеприпасов другим странам.

По данным CNN, кассетные боеприпасы могли быть дать украинским вооруженным силами преимущество в артиллерии. Кроме того, они могли бы снизить потребности Украины в других боеприпасах для артиллерийских и ракетных систем.

Кассетные боеприпасы разрываются в воздухе и разбрасывают десятки или сотни разрывных более мелких бомб. Неразорвавшиеся боеприпасы часто срабатывают, когда их перемещают или трогают. Поэтому их использование приводит к большим жертвам среди мирного населения. Кассетные боеприпасы запрещено использовать в соответствии с Ословской конвенцией, принятой в августе 2010 года.

Анастасия Ларина

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