Фото дня: 6 июля

Протесты в Израиле, велогонка «Тур де Франс», фиеста в Испании и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Тель-Авив, Израиль. Протесты против судебной реформы Фото: Ohad Zwigenberg / AP Женева, Швейцария. Робот София на саммите «AI for Good» Фото: Reuters / Pierre Albouy Мумбаи, Индия. Строительство прибрежной дороги Фото: Reuters / Francis Mascarenhas Камбаск, Франция. Шестой этап велогонки «Тур де Франс» Фото: Reuters / Stephane Mahe Памплона, Испания. Начало фестиваля Сан-Фермин Фото: Alvaro Barrientos / AP Следующая фотография 1 / 5 Тель-Авив, Израиль. Протесты против судебной реформы Фото: Ohad Zwigenberg / AP Женева, Швейцария. Робот София на саммите «AI for Good» Фото: Reuters / Pierre Albouy Мумбаи, Индия. Строительство прибрежной дороги Фото: Reuters / Francis Mascarenhas Камбаск, Франция. Шестой этап велогонки «Тур де Франс» Фото: Reuters / Stephane Mahe Памплона, Испания. Начало фестиваля Сан-Фермин Фото: Alvaro Barrientos / AP