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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 6 июля

Запоминающиеся кадры четверга

Протесты в Израиле, велогонка «Тур де Франс», фиеста в Испании и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Тель-Авив, Израиль. Протесты против судебной реформы

Тель-Авив, Израиль. Протесты против судебной реформы

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Женева, Швейцария. Робот София на саммите «AI for Good»

Женева, Швейцария. Робот София на саммите «AI for Good»

Фото: Reuters / Pierre Albouy

Мумбаи, Индия. Строительство прибрежной дороги

Мумбаи, Индия. Строительство прибрежной дороги

Фото: Reuters / Francis Mascarenhas

Камбаск, Франция. Шестой этап велогонки «Тур де Франс»

Камбаск, Франция. Шестой этап велогонки «Тур де Франс»

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Памплона, Испания. Начало фестиваля Сан-Фермин

Памплона, Испания. Начало фестиваля Сан-Фермин

Фото: Alvaro Barrientos / AP

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Тель-Авив, Израиль. Протесты против судебной реформы

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Женева, Швейцария. Робот София на саммите «AI for Good»

Фото: Reuters / Pierre Albouy

Мумбаи, Индия. Строительство прибрежной дороги

Фото: Reuters / Francis Mascarenhas

Камбаск, Франция. Шестой этап велогонки «Тур де Франс»

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Памплона, Испания. Начало фестиваля Сан-Фермин

Фото: Alvaro Barrientos / AP

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