Олега Митволя перевели под домашний арест

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске изменил меру пресечения в отношении председателя совета директоров «Красноярского треста инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя. Вчера, 5 июля, он был освобожден из СИЗО, где находился с июня 2022 года, под домашний арест. Отбывать его мужчина будет по месту жительства в Красноярске, уточнили в прокуратуре Красноярского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Митволь

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Олег Митволь

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Олега Митволя, ранее занимавшего пост заместителя главы Росприроднадзора и префекта Северного административного округа Москвы, задержали в июне 2022 года в аэропорту Внуково и конвоировали в Красноярск. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы) и водворили в местный СИЗО, где он находился до последнего времени.

По сведениям «Ъ», задержание Олега Митволя связано с расследованием уголовного дела о хищении около 1 млрд руб. бюджетных средств, выделенных на проектирование Красноярского метрополитена АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий». Бывший чиновник заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

В начале июня Красноярский краевой суд на месяц, до 7 июля, продлил Олегу Митволю срок заключения под стражей. По данным «Ъ», следственные действия уже завершены, обвиняемый знакомится с материалами дела.

Подробнее — в материале «Ъ» «Олегу Митволю подготовили дело».

Валерий Лавский, Новосибирск