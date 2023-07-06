Великобритания сняла санкции с уехавшего в США экс-зампреда Сбербанка Хасиса

Великобритания исключила из санкционного списка экс-зампреда Сбербанка Льва Хасиса, говорится в документе, размещенном на сайте британского правительства (.pdf). В апреле 2022 года стало известно, что он уехал в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как сказано в уведомлении, у господина Хасиса были заморожены активы, в отношении него действовал запрет на оказание трастовых услуг. Теперь эти ограничения сняты. Причины такого решения британских властей не уточняются.

Сбербанк еще до ввода российских войск на Украину, 15 февраля 2022 года, сообщал, что господин Хасис покинет должность зампреда, чтобы возглавить холдинг электронной коммерции. В марте его внесли в санкционные списки вместе с другими топ-менеджерами банка. В апреле источники «Ведомостей» сообщили, что господин Хасис уехал в США.