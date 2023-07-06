В 2024 году начнется реновация четырех зон в центре Ростова общей площадью 16,3 га

Власти Ростовской области планируют приступить к реновации четырех зон в центре Ростова-на-Дону общей площадью 16,3 га и градостроительным потенциалом 100,8 тыс. кв. м. в 2024 году. Планируемый срок реализации проектов составит семь лет, сообщили в министерстве строительства, архитектуры и территориального развития региона в ответ на запрос «Ъ-Юг». В выделенных зонах планируется реализовать проекты комплексного развития территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Юг» Фото: «Ъ-Юг»

Первая из зон расположена в границах ул. 40-я линия – ул. Рябышева – пер. Клавишный – ул. Черевичкина, и имеет общую площадью 5,3 га. Градостроительный потенциал данной территории оценивается в 48,2 тыс. кв. м.

Вторая зона площадью 0,68 га в границах ул. Нижнебульварная – пер. 7-го Февраля – ул. Красных Зорь – пер. Грибоедовский имеет градостроительный потенциал 6,6 тыс. кв. м. жилья.

Третья территория КРТ — в границах ул. Мечникова – ул. Ивановского – ул. Фрунзе — ул. Сеченова, общей площадью 7,3 га. Здесь возможно строительство 19,5 тыс. кв. м. жилья.

Последняя, четвертая зона КРТ в границах пр. Соколова – ул. Седова – пр. Чехова – ул. Станиславского имеет площадь 3 га. Градостроительный потенциал оценивается в 26,5 тыс. кв. м.

«Объем инвестиций для реализации данных проектов на сегодняшний день не определен»,— отметил минстрой региона.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Ростовской области планируют реализовать проекты комплексного развития территорий (КРТ) в 12 зонах региона. Общий градостроительный потенциал участков площадью 489,8 га оценивается в 2,3 млн кв. м.

Анастасия Назарова