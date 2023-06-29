На Дону определены 12 зон КРТ с градостроительным потенциалом 2,3 млн кв. м.

Власти Ростовской области планируют реализовать проекты комплексного развития территорий (КРТ) в 12 зонах. Градостроительный потенциал этих участков общей площадью 489,8 га составляет 2,3 млн кв. м., сообщает пресс-служба правительства региона.

Речь о планах по строительству в Ростовской области шла в ходе встречи главы Минстроя России Ирека Файзуллина с заместителем губернатора-министром транспорта региона Владимиром Окуневым.

По информации властей по трем из 12 участков уже заключены договоры комплексного развития территорий. О каких конкретно участках идет речь, в сообщении правительства не указано.

Напомним, в Ростове-на-Дону два проекта КРТ реализует компания «ЮгСтройИнвест». Один из них — на территории бывшего аэропорта Ростова, а второй — в районе Александровки.

Анастасия Назарова