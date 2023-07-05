Несколько российских спортсменок заявлены на Панарабские игры как сирийки

Несколько российских спортсменок оказались включены в заявку сборной Сирии на Панарабские игры, при этом их фамилии изменены. В частности, речь идет о велогонщицах Татьяне и Дарье Мальковых. Об этом сообщил старший тренер российской сборной по велоспорту Сергей Ковпанец.

«Я не знаю, как так могло получиться, это вообще нарушение всех возможных правил — так не бывает в жизни. Я думаю, что пока сейчас консультации пройдут, надо прояснить до конца. Во-первых, они не имеют права выступать за команду Сирии»,— сказал «РИА Новости» тренер.

По его словам, сестры Мальковы ситуацию не комментировали: «От них тишина». Сергей Ковпанец добавил, что необходимо решить вопрос с теми, кто инициировал заявку в подобном виде.

Панарабские игры проходят с 5 по 15 июля в Алжире. На официальном сайте соревнований Татьяна и Дарья Мальковы указаны как Tatia Malko и Darie Malko, бадминтонистка Дарья Джеджула — как Dasha Dhedhula, легкоатлетка Карина Полудкина — как Karina Polud, пловчиха Анастасия Сорокина — как Enas Sorkine.