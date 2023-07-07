Ностальгическое о пандемическом

В Доме культуры «ГЭС-2» проходит выставка фотографа и художника Сергея Сапожникова «Дом и сад». Фотографии, снятые им у себя дома, в Ростове-на-Дону, дополнены видео- и аудиоинсценировками, специально написанной музыкой и элементами декораций, которые воссоздают антураж панельной многоэтажки, интерьер квартиры и окрестные виды. Таким был ареал повседневной жизни художника во время ковидного локдауна, теперь же он предстает чуть ли не универсальной картиной мира. Рассказывает Игорь Гребельников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Превращенный в инсталляцию карантинный фотодневник становится спектаклем, в котором участвует и зритель

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Превращенный в инсталляцию карантинный фотодневник становится спектаклем, в котором участвует и зритель

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Шутка о том, что спецоперация победила ковид, быстро перестала быть смешной, хотя доля правды в ней осталась: сегодня выставка, отсылающая к пандемии, покажется запоздалой, раз уж миру, как нам раз за разом сообщают, грозит новая погибель. Так что то, прошлое планетарное бедствие — теперь уже скорее приятное воспоминание: тем более что и вообще пережитое, каким бы тягостным оно ни казалось, со временем начинает восприниматься без эмоционального надрыва, и из скрупулезного припоминания деталей, их вольных или невольных состыковок складывается какой-то новый пазл. Обстоятельства и переживания локдауна трехлетней давности на фоне последующих событий изрядно поблекли, однако Сергей Сапожников берется вернуть им яркость и придает мощный вневременной масштаб — такова сила того первоначального художественного импульса, возникшего в карантинном затворе.

Тогда фотограф стал подробно снимать доступный ему мир: интерьеры своей квартиры и подъезда дома, виды из подъездных окон, подоконники с цветочными горшками, близлежащий сквер. Казалось бы, банальнее картинок не придумать, но на выставке в «ГЭС-2» эта экскурсия по дому и окрестностям предстает визуальной сагой, своеобразным спектаклем, в котором участвует и зритель.

В названии проекта «Дом и сад» (кураторы Владимир Левашов и Елена Яичникова) есть ирония: оно отсылает к знаменитому британскому журналу House & Garden. Издание вроде как прославляет важнейшую ценность английской культуры — дом, личное пространство человека, и его приватный кусок природы — сад. На деле же журнал по большей части состоит из подборок безлюдных интерьерных или ландшафтных съемок, конечно, безупречно исполненных. Фотографии Сапожникова тоже безлюдны, и хотя его небольшая квартира в ростовской многоэтажке, как и сквер «на районе», страшно далеки от стандартов британского глянца, на выставке они держатся исключительно достойно.

Монумент с велосипедной рамой перед входом в экспозицию смотрится пародией на конную статую, но на самом деле отсылает лишь к увлечению автора велоспортом. На внешней стене экспозиции черно-белое видео с блуждающим по парку персонажем — за ним начинаешь следить, вовлекаешься, хотя ничего особенного и не происходит. Выставка выстроена как череда пространств: подъезд с выступающей шахтой лифта, лестничные клетки, комнаты, кухня, балкон, в какой-то момент ты вновь оказываешься в саду, хотя не покидал квартиру. Каждое из этих пространств увешано фотографиями — иногда просто в ряд, а где-то снимки становятся фотообоями, поверх которых, опять же, висят фотографии, образуя визуально сложные палимпсесты: виды парка накладываются на виды парка либо на интерьерную съемку, а небо и вовсе оказывается под ногами. И порой это настолько совершенно снятые кадры, какие и не снились House & Garden: глаз не оторвать от серебрящихся на солнце деревьев и зарослей сквера, как и от интерьеров малогабаритной квартиры, будто расслаивающихся в непонятно откуда возникшем разноцветном неоне. Иногда визуальная атака сменяется относительным затишьем: в интерьерах встречаются видео (их автор Дмитрий Цупко), на которых жильцы этой квартиры (предполагается, что два мужчины и женщина — альтер эго художника) просто живут своей жизнью, будто за ними не следит камера, а где-то вдруг звучат их разговоры, иногда — музыка (фортепианные пьесы к проекту сочинил композитор Алексей Хевелев). Вязкий мотив инсталляции — фотографии окон в подъезде, уставленные горшками с цветами: неказистые тропические растения, призванные напомнить о земном рае, даже воплотить его, будто зависли в каком-то томлении.

Переходя из зала в зал, переводя взгляд с кадра на кадр, с огромных отпечатков на крохотные полароиды, с ярко-цветных кадров — на черно-белые, с дома — на сад, балансируя в разных эмоциональных состояниях, невольно переводишь внутренний «взгляд» на свой личный опыт, причем не только пандемийный, но шире — повседневный, погруженный в жизненную рутину. Даже топчась по весьма ограниченному пространству этой условной квартиры, ощущаешь ее порталом в бесконечный мир, и эти снимки — коридоры, стены, окна, деревья — способны долго не отпускать, как хороший спектакль. Такого от фотографии уже давно не ждешь — видимо, ей нужно почаще менять роли.