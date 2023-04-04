FT: Британия прекратила расследование против Фридмана по двум обвинениям

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании прекратило расследование в отношении сооснователя «Альфа-групп» Михаила Фридмана по двум из трех пунктов обвинений. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Фридман

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Михаил Фридман

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

По данным издания, NCA продолжает рассматривать причастность Михаила Фридмана к преступлениям, связанным с отмыванием денег. Однако расследование по подозрению в заговоре с целью обмана МВД Великобритании, а также в заговоре с целью дачи ложных показаний в отношении господина Фридмана прекращено.

Официальный представитель NCA подтвердил FT, что расследование по двум пунктам обвинения в отношении 58-летнего российского гражданина больше не ведется. При этом имя россиянина собеседник издания не назвал.

3 декабря 2022 года NCA сообщило о задержании в Лондоне трех людей, которые, по мнению ведомства, причастны к отмыванию денег и заговору с целью дачи ложных показаний. СМИ писали, что среди них был Михаил Фридман, но в Альфа-банке это не подтвердили. Посольство России в Лондоне запросило у британских властей данные о задержанном. NCA отказалось раскрывать его имя. Впоследствии в NCA заявили, что трое задержанных были отпущены под залог после допроса.

Милена Костерева