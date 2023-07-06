Фарита Самигуллина, помогавшего за взятки с покупкой военных билетов, приговорили к шести годам лишения свободы

Судья Калининского райсуда Уфы Марсель Ишкубатов вынес приговор 38-летнему предпринимателю Фариту Самигуллину, который обвинялся в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ), посредничестве во взятничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ) и даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). По решению суда, господин Самигуллин должен отбыть шесть лет в колонии общего режима и выплатить штраф в размере 3 млн руб.
Ранее Фарит Самигуллин признал два эпизода посредничества во взяточничестве, когда он получил от двух студентов 290 тыс. руб. за сдачу экзаменов в УГНТУ. Часть этих денег он передал знакомому сотруднику вуза, а часть оставил себе.
Обвиняемый помогал за вознаграждение четырем спортсменам призывного возраста в покупке военного билета. Еще одному нужна была отсрочка от армии. Общая сумма взятки тогда составила около 700 тыс. руб. Она, как следовало из показаний в суде, полагалась начальнику отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы Константину Выропаеву (осужден на шесть лет условно), но эти деньги подсудимый оставил себе.
Также Фарит Самигуллин получил от одного спортсмена 70 тыс. руб. за помощь в получении водительских категорий.