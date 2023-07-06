Бывший гендиректор футбольного клуба «Тамбов» получила три года условно за мошенничество

Ленинский райсуд Тамбова признал бывшего генерального директора некоммерческой организации «Ассоциация футбольный клуб “Тамбов”» Светлану Коновалову виновной в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Как рассказали в управлении Следственного комитета России (СКР) по Тамбовской области, ей назначено три года лишения свободы условно.

Как установлено в суде, из субсидии на спортивный сезон-2019/20 подсудимая перевела 708 тыс. руб. на расчетный счет аффилированной компании ООО «Вездеходофф» «под видом оплаты питания спортсменов». Фактически данные услуги не оказывались, а деньги обвиняемая израсходовала на личные цели.

В Советском райсуде Тамбова параллельно рассматривается еще одного уголовное дело. Ольга Коновалова и бывший спортдиректор Павел Худяков обвиняются в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Расследованием уголовного дела занималось управление СКР по Тамбовской области. По версии следствия, в клуб была фиктивно устроена бывшая супруга обвиняемого без фактического осуществления ею трудовой деятельности. Материальный ущерб клубу оценивается в сумму более чем 800 тыс. руб. Кроме того, они якобы осуществили растрату денежных средств клуба в сумме около 500 тыс. руб.: эти деньги ушли на оплату их знакомым расходов, связанных с посещениями матчей футбольного клуба.

Ольга Коновалова, по версии следствия, также похитила более 1,7 млн руб., полученные в качестве субсидии в рамках государственной программы Тамбовской области «Развитие физической культуры и спорта». Павлу Худякову вменяется хищение денежных средств, поступивших от областных властей в качестве заработной платы сотрудникам клуба, в сумме более 2,7 млн руб.

Сергей Толмачев