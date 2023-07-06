Инвесторам не до вложений

После резкого снижения из-за пандемии COVID-19 в 2020 году (на 36%) и стремительного восстановления в 2021-м объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мире в 2022 году вновь сократился — на 12%, до $1,3 трлн, следует из доклада Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Среди главных причин — военная операция РФ на Украине и ее последствия, в том числе рост цен на продовольствие и энергоносители. К концу года цены снизились, однако военный конфликт продолжается, а поэтому риски для ведения международного бизнеса сохраняются, отмечают в ЮНКТАД. По прогнозам аналитиков, учитывая общую неопределенность, в 2023 году тенденция к сокращению ПИИ сохранится.

Особенно заметно по итогам 2022 года упал объем иностранных инвестиций в развитые страны — на 37%, до $378 млрд (см. график). Количество новых инвестпроектов и сделок проектного финансирования (вложений в инфраструктуру) за последний год выросло незначительно — на 4% и 10% соответственно. Число трансграничных слияний и поглощений сократилось на 12% — как правило, напоминают в ЮНКТАД, значительная доля притока иностранных инвестиций приходится именно на них. Например, в США из-за роста процентных ставок и замедления экономики таких сделок в 2022 году стало меньше вдвое, а приток ПИИ в страну снизился на 26%, до $285 млрд.

Поток иностранных инвестиций в развивающиеся страны за прошедший год увеличился на 4%, до рекордных $916 млрд. При этом большая его часть пришлась на ограниченное число крупных экономик. Заметнее всего иностранные инвестиции за 2022 год увеличились в Индию — на 10%, до $49 млрд (за счет сделок проектного финансирования, в частности строительства в стране крупного завода по производству чипов) и в Китай — на 5%, до $189 млрд. Власти КНР рассчитывают поддержать рост экономики в том числе поддержкой инвестактивности: рост объемов ПИИ за последний год объясняется значительным сокращением так называемых списков исключений — недоступных для иностранного капитала отраслей (подробнее см. “Ъ” от 6 марта).

Приток ПИИ в РФ из-за ухода крупных компаний сменился оттоком — с $39 млрд в 2021 году до минус $19 млрд в 2022-м. При этом ПИИ в Украину из-за продолжающегося военного конфликта за последний год снизились с $7 млрд до $1 млрд.

Кристина Боровикова