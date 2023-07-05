Владимир Захарин задержан повторно

В Самаре следователи потребовали арестовать бывшего главу Государственной инспекции строительного надзора (ГИСН) Самарской области Владимира Захарина. О том, что он задержан, стало известно во вторник, 4 июля. Чиновнику инкриминируется получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Это уже второе уголовное дело против Владимира Захарина. В мае прошлого года главу ГИСН и его подчиненных заподозрили в превышении должностных полномочий при реализации национального проекта «Культура» (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). С этим же делом формально связана отставка министра строительства Николая Плаксина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФОТО Правительства Самарской области Фото: ФОТО Правительства Самарской области

Самарский районный суд Самары вчера, 5 июля, начал рассматривать ходатайство следователей об аресте бывшего руководителя Государственной инспекции строительного надзора (ГИСН) Самарской области Владимира Захарина. Ему инкриминируется получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Чиновника задержали во вторник, 4 июля. Следствие не комментирует ситуацию. По информации депутата Александра Хинштейна, Владимир Захарин получил взятку в виде квартиры от самарского застройщика. За что конкретно передавалась взятка, не сообщается. Это уже второе уголовное дело против Владимира Захарина. В мае прошлого года его и трех его подчиненных задержали по подозрению в превышении должностных полномочий при реализации национального проекта «Культура» (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). В ГИСН, по версии следствия, «скрыли факты несоответствия требованиям проектной документации конструктивных решений и элементов системы пожарной безопасности» на двух домах культуры, строящихся в рамках нацпроекта «Культура». Составленные чиновниками заключения о соответствии объектов проектной документации были учтены региональным минстроем при выдаче разрешений на ввод зданий в эксплуатацию. Позже всех подозреваемых отпустили на свободу. Расследование уголовного дела продолжается.

В июне был задержан и помещен под домашний арест подрядчик строительства — бывший генеральный директор ООО «Тет а тет „М“» Денис Фельдблит. Его заподозрили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Денисом Фельдблитом якобы были подготовлены и подписаны акты о приемке выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения о наименовании материалов, работ и услуг, предусмотренных соглашением. Указанные в актах работы были приняты уполномоченными должностными лицами. За работу компания получила более 200 млн руб., при этом работы на общую сумму более 2 млн 200 тыс. руб. выполнены не были, считает следствие. В декабре 2022 года стало известно, что Дениса Фельдблита насмерть сбила машина, когда он переходил дорогу в неположенном месте.

Из-за тех же махинаций в превышении должностных полномочий заподозрили в апреле 2023 года министра строительства Самарской области Николая Плаксина. Исполняющим обязанности министра строительства назначили Михаила Асеева.

Как считает депутат Александр Хинштейн, число подозреваемых по уголовным делам, связанным с реализацией нацпроекта «Культура», продолжит увеличиваться.

«Уверен, что этот список — далеко не исчерпывающий, как неисчерпаема сама коррупция в самарском стройкомплексе, и не только в нем»,— отметил парламентарий.

Сабрина Самедова