Алексей Русских пошел на выборы

Член ЦК КПРФ, губернатор Ульяновской области Алексей Русских пообещал однопартийцам, что примет личное участие в агитационной кампании партии на выборах депутатов регионального заксобрания. На заявление губернатора уже обратили внимание в облизбиркоме и пообещали снова проинструктировать чиновников региона, что законодательством агитация с их стороны в рабочее время и с использованием служебного положения запрещена. Также в областном избиркоме сказали, что намерены внимательно следить за соблюдением чиновниками требований выборного законодательства, заметив, что в прежние избирательные кампании случаи агитации среди них отмечались ­неоднократно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Русских пообещал товарищам по партии, что примет личное участие в агитационной кампании КПРФ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Алексей Русских пообещал товарищам по партии, что примет личное участие в агитационной кампании КПРФ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Во вторник в работе партийной конференции ульяновского регионального отделения КПРФ, созванной для выдвижения кандидатов в депутаты заксобрания Ульяновской области, принял участие губернатор региона, член ЦК КПРФ Алексей Русских. Как отмечалось на сайте реготделения, в своем выступлении перед делегатами конференции господин Русских заявил, что «примет личное участие в агитационной кампании КПРФ». Местный интернет-ресурс «73 онлайн» привел дословно слова губернатора: «Планирую лично максимально принять участие, с основными кандидатами по одномандатным округам обязательно проедусь, проведу встречи с избирателями. В таком ключе ­отработаем».

На заявление губернатора сразу же обратили внимание в областной избирательной комиссии. «Законодательством запрещено лицам, замещающим госдолжности, и госслужащим проводить предвыборную агитацию во время исполнения служебных обязанностей и с использованием служебного положения, но это возможно, если человек уйдет в отпуск или будет вести агитацию во внерабочее время, в свой выходной день, при этом используя только личный транспорт и оборудование. Мы традиционно к выборам делаем методичку и напоминаем главам муниципальных образований о правилах их поведения в период предвыборной кампании и выборов, о запретах, которые существуют для них по поводу агитации. На этот раз снова напомним главам всех уровней, чтобы знали, когда и как они вправе агитировать»,— сказал председатель областной избирательной комиссии Юрий Андриенко, добавив, что комиссия «будет внимательно следить» за тем, как будут исполняться требования законодательства в части агитации.

Действительно, в части 7 статьи 48 Закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан…» № 67ФЗ от12.06.2002 однозначно сказано, что запрещается проводить предвыборную агитацию органам государственной власти и МСУ, лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные должности, государственным или муниципальным служащим при исполнении ими своих должностных обязанностей и с использованием преимуществ своего должностного или служебного положения.

Источник в облизбиркоме сказал «Ъ», что, по его данным, во вторник в обл­избирком «уже звонили из ЦИК, интересовались заявлением губернатора». Собеседник также сообщил «Ъ», что помощникам губернатора уже сказано, что надо тщательнее обдумывать выступления главы региона, «чтобы не подставлять его таким образом». В то же время собеседник «Ъ» отметил, что в предыдущих выборных кампаниях, «несмотря на методички, главы районов и даже некоторые ре­гиональные чиновники нередко продолжали открыто, при исполнении своих служебных обязанностей, агитировать за нужную партию».

Мнения о том, как конкретно будет губернатор принимать личное участие в агитационной компании КПРФ, у однопартийцев и представителей администрации губернатора расходятся. Заместитель губернатора по внутренней политике Александр Коробко (член «Единой России») пояснил «Ъ», что «никакой агитации не будет». «Просто, для примера, как обычно, губернатор едет на рабочую встречу в муниципальный район, и мы стараемся, чтобы в этих рабочих встречах принимали участие депутаты заксобрания по этому округу, а многие из них сейчас еще и кандидаты. И если на такой встрече губернатор скажет, что в этом районе хороший депутат от „Единой России“ или от КПРФ, то это не агитация. И на такие встречи мы сейчас встраиваем депутатов от любых партий»,— сказал вице-губернатор, заметив, что «в этом деле важно, чтоб однопартийцы не подвели губернатора своими действиями».

В свою очередь, первый секретарь обкома КПРФ, депутат Госдумы Алексей Куринный заметил, что он «пока не в курсе, как будет проходить участие губернатора в агитации», будет ли он брать отпуск или приезжать в выходные дни, «детально это пока не обсуждали». «Может быть, он будет приезжать во внерабочее время, но главное — все будет только в рамках закона, без использования служебного положения, что никогда не соблюдалось членами правящей партии. В рамках этой избирательной кампании мы получим такой идеальный вариант, когда все требования закона будут тщательно соблюдаться нами, учитывая расстановку сил интересантов. Тем более что мы знаем: все — и чиновники, и „Единая Россия” — будут следить за этим процессом очень внимательно»,— сказал господин Куринный, заметив, что различных чиновников при этом, которые в большинстве своем — члены «Единой России», «будут, видимо, по линии властной вертикали принуждать поступать совсем наоборот». «В Ульяновской области властная вертикаль по партийному принципу в отношении губернатора не работает — она так же, как и во всей стране, встроена в общую структуру где образующее звено — „Единая Россия“»,— добавил лидер ре­гиональных ­коммунистов.

Сергей Титов, Ульяновск