«Несколько минут тишины»

На защиту Белгородской области, подвергающейся обстрелам со стороны Украины, прибывают дополнительные силы. У границ укрепляются подразделения «Ахмата», а Министерство обороны рассказывает об уничтожении вражеской артиллерии, которая атакует населенные пункты региона. За последнюю неделю количество снарядов, падающих на приграничных территориях, снизилось, однако они еще приводят к жертвам и разрушениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Белгородские власти констатируют снижение интенсивности обстрелов региона со стороны Украины

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Белгородские власти констатируют снижение интенсивности обстрелов региона со стороны Украины

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

В последние дни интенсивность обстрелов приграничных районов России со стороны Украины снизилась. Судя по отчету губернатора Вячеслава Гладкова об обстрелах за 13 июня, в регионе зафиксировано менее 100 атак, а также сбиты три беспилотника. Пострадавших не было, разрушения зафиксировали в частном доме в селе Дроновка в Грайворонском городском округе. В Шебекинском городском округе за тот же день было зафиксировано 44 прилета, тогда как ровно неделю назад, 6 июня, прилетов там было 460.

14 июня выпущенные реактивной системой залпового огня «Град» снаряды упали в частном секторе села Соболевка Валуйского городского округа. Обошлось без пострадавших, но повреждения получили пять жилых домов: в них выбиты окна, посечены фасады и кровля. Также в населенном пункте повреждена одна хозпостройка, а на территории сельскохозяйственного предприятия — административное здание и четыре единицы техники.

О раненых и разрушениях зданий сообщили вчера также власти соседней Курской области. По данным губернатора Романа Старовойта, в приграничном поселке Глушково два человека получили осколочные ранения средней степени тяжести. Их госпитализировали. Разрушения зафиксировали в двух многоквартирных домах, двух частных, а также в детском саду, Доме культуры, двух административных зданиях и четырех машинах. Над поселком пограничники сбили беспилотник, который, по словам господина Старовойта, корректировал огонь противника.

На этом фоне федеральные власти сообщают об интенсивной работе по укреплению границ. На минувших выходных белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал о совещании по текущей обстановке с депутатом Государственной думы Адамом Делимхановым и представителями Министерства обороны, а также с руководством регионального управления Росгвардии. После нее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что силы батальона «Запад-Ахмат» Минобороны РФ «в тесном контакте с другими российскими подразделениями» будут задействованы в работе по предотвращению диверсионных вылазок со стороны Украины. Господин Кадыров предлагал задействовать чеченские подразделения в защите Белгородской области еще в начале июня, когда диверсанты совершили несколько вылазок на приграничные территории региона.

После посещения Адамом Делимхановым Белгородской области ряд telegram-каналов и украинских медиа вчера сообщили о его гибели в Запорожской области. Информацию опроверг Рамзан Кадыров: «Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен. Я это знал с самого начала фейкового вброса, но решил продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации». В своем telegram-канале глава Чеченской Республики подчеркнул, что подразделения «Ахмата» находятся на своих местах, «в том числе укрепляются на границе России в Белгородской области».

Тема защиты границ обсуждалась на встрече Владимира Путина с военными корреспондентами 13 июня. «Что касается приграничных территорий, то проблема есть,— сказал президент.— Связана она в основном с желанием отвлечь наши силы и средства на эту сторону, отвести часть подразделений с тех направлений, которые считаются наиболее важными и критическими с точки зрения возможного наступления вооруженных сил Украины. Нам нет необходимости это делать, но, конечно, мы должны обезопасить наших граждан».

Владимир Путин отметил необходимость укрепления границы, добавив, что этот процесс идет достаточно быстро.

Боевую работу по защите границы в Белгородской области показало вчера и Министерство обороны России. Ведомство опубликовало видеозапись работы расчетов гаубиц «Мста-Б» и Д-30 Западного военного округа по уничтожению артиллерии вооруженных сил Украины, обстреливающей населенные пункты региона. В сообщении ведомства сказано, что артиллеристы выявляют позиции противника и «точечными ударами уничтожают артиллерийские орудия, минометы, скопления живой силы».

«Оглушительный грохот гаубиц слышится часто. Несколько минут тишины и снова — "Орудие к бою!". Сила духа и надежное оружие помогают бойцам ежедневно громить противника. Настрой у всех расчетов боевой. Все стараются внести свой вклад в общее дело»,— заключили в Минобороны.

Сергей Толмачев