Прицел навели на юг

В начале рабочей недели вновь возросла интенсивность обстрелов со стороны Украины приграничных районов Черноземья. Вчера власти Белгородской и Курской областей сообщили, что за два дня атак ранения получили десять мирных жителей. При этом на Белгородчине пострадал самый южный город — Валуйки, где чиновники устанавливают ущерб от разрушений жилья и коммерческих объектов. Руководство Курской области надеется, что в регионе недавняя ситуация с обстрелами и диверсиями, как у соседей, не повторится, но все действия на такой случай «отработали до мелочей». Пока российская сторона не видит «скопления сил и средств на сопредельной территории» для захода в курские населенные пункты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При вчерашнем обстреле Валуек в Белгородской области взрывной волной перевернуло автомобиль

Фото: t.me / vvgladkov При вчерашнем обстреле Валуек в Белгородской области взрывной волной перевернуло автомобиль

Фото: t.me / vvgladkov

Утром 19 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в соцсетях о мощном обстреле вооруженными силами Украины города Валуйки, расположенного на юге региона, в 15 км от границы. Как рассказал губернатор, за сутки по городу было выпущено 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов реактивной системы залпового огня «Град». В последний раз столь интенсивным обстрелам городской округ подвергся в начале месяца: 2 июня в соседней с Валуйками Соболевке погибли три человека, а семеро получили ранения. Вчера вечером Соболевка вновь попала под огонь артиллерии, что привело к повреждению кровли складского помещения сельскохозяйственного предприятия.

По данным господина Гладкова, в результате последних обстрелов в Валуйках ранены восемь человек. В частности, в центральную районную больницу госпитализированы ребенок с переломом ключицы, мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, а также две женщины с осколочными ранениями и одна с контузией. Еще трое граждан с легкими осколочными ранениями и контузией обратились за медицинской помощью самостоятельно.

После обстрела Валуек власти сообщили также о повреждениях в семи многоквартирных домах (61 квартира) и 18 частных, где выбиты окна и посечены фасады. Также повреждены 33 легковых автомобиля. Судя по фотографиям, которые опубликовал Вячеслав Гладков, одну машину взрывной волной отбросило на крышу другой. Как сказал глава администрации Валуйского округа Алексей Дыбов, уже проводится оценка ущерба, после которой чиновники закажут необходимые материалы и отремонтируют пострадавшее имущество. До начала спецоперации в Валуйках проживало около 33 тыс. человек, а в Валуйском городском округе — порядка 66 тыс.

Вчера же в соседнем с Валуйками селе Новопетровка с беспилотника были сброшены три взрывных устройства. Никто не пострадал, но два автомобиля оказались повреждены. Всего по районам Белгородской области за 18 июня ВСУ выпустили более 200 различных единиц боеприпасов (Валуйский городской округ обстреляли 57 раз). Неделю назад, судя по ежедневной сводке оперштаба региона, обстрелы были менее интенсивными: на весь субъект пришлось 67 атак.

Поздно вечером Вячеслав Гладков констатировал, что у жителей Валуек «есть вопросы по оповещению, по содержанию подвалов, укрытий» и «замечания все справедливы». Своим подчиненным губернатор поставил задачу: «усилить работу по обучению жителей навыкам поведения в кризисных ситуациях, связанных с обстрелом».

О напряженной обстановке из-за обстрелов заявил вчера и губернатор Курской области Роман Старовойт. Он отметил, что «в последние два дня участились обстрелы приграничного Глушковского района». В нем российские вооруженные силы и погрануправление «активно подавляют боевые точки ответным огнем, работа продолжается».

18 июня в расположенном в 14 км от границы поселке Глушково два человека получили осколочные ранения: мужчину госпитализировали с ранениями грудной клетки и мягких тканей плеча, а женщину — с ушибленной рваной раной головы. Снаряды повредили фасады зданий банка, школы искусств и магазина, еще один магазин сгорел. Также под минометные обстрелы в тот же день попали расположенные у границы сахарный завод в поселке Теткино и электроподстанция у села Попово-Лежачи в Глушковском районе. В результате на топливо-заправочной станции сахзавода произошло возгорание. Огонь локализировали, пострадавших не было. Вчера снаряды ВСУ вновь падали в Теткине и Попово-Лежачах. Как сообщил губернатор, три дома и несколько автомобилей получили

повреждения, а часть села Попово-

Лежачи осталась без света.

Вечером 19 июня власти Курской области предупредили граждан, что «ЦИПсО через свою сетку телеграм-каналов пытается запустить дезинформацию о подготовке к форсированию реки в районе Теткина». «Цель этих сообщений — создать панику среди местных жителей. Просим сохранять спокойствие, но не терять бдительность»,— напомнили в облправительстве.

За сутки до этого Роман Старовойт в ходе пресс-конференции заявил, что областные власти «отработали все эвакуационные планы, камерально провели тренировки». «Произвели подомовой обход — от сельсовета до районного уровня. Понимаем, что речь может идти об эвакуации чуть более 100 тыс. человек, которые проживают в приграничных районах.

У нас сейчас в пунктах временного размещения заняты порядка 3 тыс. мест (в том числе жителями Белгородской области и ЛНР), а забронированы еще 15 тыс. Мы не видим скопления сил и средств на сопредельной территории для захода на нашу. Но с учетом тактики противника мы понимаем и свою, нюансы отработали до мелочей. Понимаем пути эвакуации — кто, куда и с кем»,— заверил губернатор.

Сергей Толмачев