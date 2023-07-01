Канцлер Австрии Нехаммер сообщил о присоединении страны к европейской системе ПВО

Австрия в ближайшее время намерена присоединиться к европейской системе противовоздушной обороны (ПВО) European Sky Shield, заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер. К соглашению о создании системы ранее присоединились 15 европейских государств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Австрийский канцлер Карл Нехаммер

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Австрийский канцлер Карл Нехаммер

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Австрия присоединится к европейской инициативе по противовоздушной обороне Sky Shield»,— написал господин Нехаммер в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

Он подчеркнул, что переговоры о присоединении уже ведутся, при этом страна останется нейтральной. Карл Нехаммер уточнил, что к этому решению его подтолкнули военный конфликт на Украине и возросшая «ситуация угрозы» вооруженной эскалации на европейском континенте.

13 октября минувшего года сообщалось, что по инициативе Германии 15 европейских стран подписали протокол о создании общеевропейской системы ПВО Sky Shield. К соглашению присоединились ФРГ, Бельгия, Великобритания, Финляндия, Чехия, Болгария, Румыния, Словения, Словакия, Норвегия, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия и Нидерланды. При этом власти Польши официально сообщили о том, что присоединяться к единой европейской системе противовоздушной обороны они не намерены.

Александр Кислов