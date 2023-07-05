Бьюти-блогера отчислили из Кубанского госуниверситета после этической комиссии

Кубанский государственный университет (КубГУ) отчислили студента третьего курса факультета архитектуры и дизайна Максима Беломыцева за «грубое нарушение норм Кодекса корпоративной культуры КубГУ». Соответствующий приказ публикует 93.RU.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 93.RU / Максим Беломыцев Фото: 93.RU / Максим Беломыцев

«Меня никто не предупреждал, что меня отчислят. Хотя всегда были со мной на связи и секретарь, и декан, а тут они умолчали. Когда я спросил декана, какая причина отчисления, мне сказали: "Аморальное поведение"»,— цитирует издание Максима Беломыцева.

Перед этим сотрудники полиции составили на студента административные протоколы за ЛГБТ-пропаганду и дискредитацию вооруженных сил. Максим Беломыцев позиционирует себя как бьюти-блогер: снимает видеообзоры на косметику, перевоплощается в различные образы. Кроме того, на своих страницах в соцсетях он выступал с критикой спецоперации. В настоящий момент бывший студент КубГУ ожидает суда.

По словам Максима Беломыцева, проблемы начались после опубликованной в одном из СМИ «гомофобной статьи». 19 июня на сайте «Живой Кубани» вышла статья, где Максима Беломыцева обвиняют в антигосударственной позиции и пропаганде нетрадиционной ориентации.

Максим Беломыцев намерен обжаловать отчисление из вуза.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram