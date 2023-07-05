Ректор ВГУ заявил о прохождении отдельными преподавателями подготовки в белгородской теробороне

Отдельные преподаватели Воронежского госуниверситета (ВГУ) проходят подготовку в белгородской территориальной самообороне. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной работе вузов «в поддержку СВО», заявил ректор ВГУ, председатель регионального Совета ректоров вузов Дмитрий Ендовицкий.

«Очень интересный факт — по нашему вузу несколько человек, в том числе и уважаемые профессоры, не буду называть фамилии, сейчас проходят обучение в Белгородской области в ополчении,— сообщил господин Ендовицкий.—

Наши преподаватели, военные офицеры,— совсем не “диванные”: это боевые офицеры, c медалями за мужество и отвагу».

Также он с положительной стороны отметил студентов и выпускников вуза: «Мы общаемся с нашими выпускниками, которые являются офицерами запаса. И совместно с Военно-воздушной академией даем вспомнить материально-техническую базу, вооружение. Мы учим их новым технологиям.

“Леопарды” горят в том числе благодаря нашим выпускникам».

«Недавно ко мне обратилась студентка биологического факультета, она изъявила желание служить по контракту военным медиком. Мы незамедлительно связали ее с межрегиональным военным госпиталем»,— добавил господин Ендовицкий.

Всего на встрече выступили представители восьми воронежских вузов. «Преподаватели и студенты стали искренне включаться в работу, связанную с поддержкой российской армии»,- заверил ректор Воронежского института экономики и социального управления Валентин Селютин. А глава Воронежской духовной семинарии Роман Ткачев отметил, что в его учреждении пытаются не только материально, но и духовно помочь военнослужащим: «У нас ежедневно проходят молитвы за наших бойцов и за нашу власть».

Что происходит в Черноземье 5 июля в связи со спецоперацией на Украине — в онлайн-трансляции.

Алина Ковалева, Дмитрий Белоусов