В Сочи отрицают дефицит мест для стоянки яхт

Генеральный директор Sochi Grand Marina Дмитрий Прозоров сообщил «Ъ», что на стоянке для яхт в морском порту Сочи на текущий момент свободны около 30 швартовочных мест.

«Мы готовы принимать любые типы судов, все места оборудованы средствами энергоснабжения и водоснабжения, дефицита мест нет»,— пояснил собеседник «Ъ».

По словам Дмитрия Прозорова, Sochi Grand Marina рассчитана на одномоментный прием от 230 до 250 яхт в зависимости от типов и размеров судов. Заполняемость стоянки в высокий курортный сезон составляет в среднем 90%, такая картина была все предыдущие годы, изменений нет и сейчас, отметил он.

«Ажиотажного спроса на места для стоянки нет, я не вижу для этого причин. Мы действительно отмечаем рост количества яхт российских владельцев, которые приходят к нам из других стран, но этот процесс начался полтора года назад, таких яхт не более 10%, они не делают погоду. Некоторые владельцы яхт перегоняют их из Крыма, опасаясь за безопасность, но этих судов тоже немного»,— рассказал Дмитрий Прозоров.

5 июля издание РБК со ссылкой на экспертов отрасли сообщило, что летом в маринах Сочи и Санкт-Петербурга почти не осталось свободных мест для стоянок яхт, вернувшихся из-за границы, а в целом на черноморско-азовском побережье не хватает до 10 тысяч швартовочных мест.

Анна Перова, Краснодар