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Коммерсантъ FM
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Статистика показывает замедление инфляции в еврозоне

Сегодня, 5 июля, Европейское статистическое агентство представило данные по индексу цен производителей (Producer Price Index) в еврозоне за май. PPI снизился на 1,9% в сравнении с апрелем и, таким образом, падает уже пятый месяц подряд. Кроме того, впервые с 2020 года индекс показал снижение и по сравнению с тем же периодом предыдущего года — на 1,5%. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали менее существенного снижения — на 1,8% и 1,3% соответственно.

Эксперты следят за PPI, так как этот индекс является ключевым показателем общей потребительской инфляции. Прирост цен в еврозоне в июне составил 5,5%. Это существенно ниже максимального уровня, зафиксированного в октябре прошлого года (10,6%). При этом инфляция все еще существенно выше целевого показателя, установленного Европейским центральным банком (2%).

Известные экономисты спорят о природе инфляции после пандемии, читайте об этом в материале «Ъ» «Сказали, но не отрезали».

Яна Рождественская

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