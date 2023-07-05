Домашний арест не спас от кражи

С шести банковских счетов экс-гендиректора «Газпром нефтехим Салават» Айрата Каримова похищено 48,5 млн руб., сообщил «Ъ» его адвокат Рамиль Гизатуллин. Деньги, по словам юриста, были выведены в период с 15 мая по 12 июня, когда господин Каримов находился под домашним арестом по уголовным делам о мошенничестве в особо крупном размере и растрате. Согласно банковским выпискам, деньги с его счетов были частично обналичены в банкоматах Москвы, а частично потрачены на приобретение товаров в столичных магазинах. Айрат Каримов обратился с соответствующими заявлениями в МВД, ФСБ, прокуратуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший гендиректор ООО «Газпром нефтехим Салават» Айрат Каримов

Фото: Газпром нефтехим Салават Бывший гендиректор ООО «Газпром нефтехим Салават» Айрат Каримов

Фото: Газпром нефтехим Салават

По информации уфимского адвоката Рамиля Гизатуллина, с шести банковских счетов экс-гендиректора ООО «Газпром нефтехим Салават» Айрата Каримова (возглавлял предприятие в 2016-2021 годах) пропали 48 млн руб.: 46,5 млн руб. с пяти счетов в Райффайзенбанке и 2 млн руб. со счета в БКС-банке.

Господин Гизатуллин представляет интересы Айрата Каримова в рамках двух уголовных дел. По первому тот обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а по второму — в присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, Айрат Каримов, будучи гендиректором предприятия, при ремонте объектов социально-бытового назначения ГНС получил 38 млн руб., принадлежащих компании, а также совершил сделки по отчуждению 12 гостевых домов на территории базы отдыха «Белый олень», ранее принадлежащей предприятию. По данным следствия, ГНС был причинен ущерб на общую сумму 46 млн руб. Сам Айрат Каримов вину не признает.

Предприниматель был задержан 3 апреля в аэропорту Шереметьево, когда прилетел с отдыха из-за границы, после чего был доставлен в Уфу. Сейчас он находится под домашним арестом.

По словам адвоката Рамиля Гизатуллина, о пропаже денег его подзащитный узнал 13 июня от свояченицы.

«Она, как доверенное лицо Каримова, пришла в Райффайзенбанк, чтобы перевести деньги. В банке ей указали на недостаток средств на счетах. Тогда они сразу были заблокированы по ее просьбе. Потом она узнала, что в банк звонил некий человек, который представился Айратом Каримовым и поинтересовался, почему он не может проводить операции, и требовал снять запрет»,— сказал Рамиль Гизатуллин, добавив, что мобильный телефон клиента был у него изъят в рамках уголовного дела.

Счет в БКС-банке также был заблокирован, но тоже после того, как с него сняли деньги, отметил адвокат. По данным господина Гизатуллина, средства выводились с 15 мая по 12 июня. Согласно выписке по счету в Райффайзенбанке, 18–19 мая с него через банкоматы в Москве были сняты 495 тыс. руб., на 1,8 тыс. руб. была оплачена покупка в «М Видео», на 9,6 тыс. руб.— некие услуги через оператора «Билайн», около 26 тыс. руб.— покупки в «Перекрестке» и так далее.

После обнаружения пропажи Айрат Каримов написал заявление о возбуждении уголовного дела на имя главы МВД по Башкирии Александра Прядко (копия имеется в распоряжении «Ъ»). Аналогичные заявления, сообщил Рамиль Гизатуллин, были отправлены в прокуратуру, ФСБ и СКР, но «все молчат».

Не дождавшись ответа, господин Гизатуллин обратился к депутату Госдумы Андрею Исаеву с просьбой разобраться в ситуации, а тот направил депутатский запрос на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. 3 июля господин Гизатуллин получил ответ от службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг при ЦБ (есть в распоряжении «Ъ»), которая сообщила, что обращение было переадресовано в республиканское МВД и местное управление Роскомнадзора.

«МВД проведет теперь служебную проверку, а РКН запросит соответствующие сведения у мобильного оператора»,— сказал Рамиль Гизатуллин.

Адвокат добавил, что у его подзащитного есть счета и в других банках, которые он не может заблокировать, и опасается за сохранность средств: «Следствие ему запрещает теперь даже оформить, как в случае с сестрой супруги, доверенность, потому что предполагает, что он якобы с помощью нотариуса перепишет свое имущество на других».

Источник, близкий к следствию, сообщил «Ъ», что у Айрата Каримова на руках могли остаться банковские карты. «Они у него не изымались и в уголовных делах не фигурируют»,— отметил он.

«Обращение по данному поводу зарегистрировано в башкирском МВД. В настоящее время проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством»,— сообщили «Ъ» в пресс-службе министерства.

Венера Хисамова, Уфа