Экс-директора «Газпром нефтехим Салават» отпустили из-под ареста под залог

Ленинский суд Уфы изменил меру пресечения бывшему генеральному директору компании «Газпром нефтехим Салават» (ГНС) Айрату Каримову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере. Ему назначен залог в размере 6 млн руб. Ранее господин Каримов находился под домашним арестом.

Айрату Каримову инкриминируется мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие полагает, что он незаконно приватизировал принадлежавшую ГНС базу отдыха «Белый олень».

Бывший топ-менеджер был задержан 3 апреля в аэропорту Шереметьево, куда прилетел после заграничного отдыха. Затем его доставили в Уфу.

5 апреля Ленинский районный суд по ходатайству следователя главного следственного управления МВД по Башкирии заключил Айрата Каримова под стражу до 4 июня, решение было обжаловано в Верховном суде Башкирии, который изменил меру пресечения на домашний арест.

Айрат Каримов возглавлял «Газпром нефтехим Салават» в 2016–2021 годах. В 2018 году он был избран депутатом Курултая Башкирии. В январе 2022 года он досрочно сложил депутатские полномочия по семейным обстоятельствам.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Айрату Каримову с октября 2022 года принадлежат 25% в уставном капитале салаватского ООО «Автоматизация Системы Технологии», которое в 2020 году заключило концессионные соглашения на пользование муниципальные электросетями Стерлитамака, Салавата и Ишимбайского района на 50-летний срок. В марте 2023 года по иску прокуратуры арбитражный суд Башкирии признал незаконным соглашение, подписанное с администрацией Стерлитамака. Законность передачи электросетей в Салавате проверяет управление Следственного комитета России по Башкирии, главе администрации Игорю Миронову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий при подписании соглашения.

Майя Иванова

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