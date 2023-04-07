Суд в Уфе арестовал экс-гендиректора «Газпром нефтехим Салават»

Бывший генеральный директор ООО «Газпром нефтехим Салават» (с 2016 по 2021 год) Айрат Каримов заключен под стражу на два месяца, до 4 июня. Соответствующее постановление вынес 5 апреля Ленинский районный суд Уфы по ходатайству следователя главного следственного управления МВД по Башкирии, сообщили «Ъ» в пресс-службе суда. Айрат Каримов находится в уфимском СИЗО-1. Защита просила назначить меру пресечения в виде домашнего ареста, ссылаясь на состояние здоровья: в прошлом году он перенес операцию на сердце после инфаркта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Айрат Каримов

Фото: Газпром нефтехим Салават Айрат Каримов

Фото: Газпром нефтехим Салават

Бывший топ-менеджер был задержан 3 апреля в московском аэропорту Шереметьево по прилете с отдыха из-за границы, после чего его доставили в Уфу.

Айрат Каримов обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По словам информированного собеседника «Ъ», следствие полагает, что он незаконно приватизировал базу отдыха «Белый олень», ранее принадлежавшую компании «Газпром нефтехим Салават».

В 2018 году Айрат Каримов был избран депутатом Курултая Башкирии. В январе 2022 года он досрочно сложил депутатские полномочия по семейным обстоятельствам.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Айрату Каримову с октября 2022 года принадлежат 25% в уставном капитале салаватского ООО «Автоматизация Системы Технологии» (АСТ). Соучредителями компании являются Николай Новохатский (50%) и АО «Николь-инвест» (25%).

В 2020 году компания АСТ заключила концессионные соглашения с администрациями Стерлитамака, Салавата и Ишимбайского района, по которым она получила в пользование на 50 лет муниципальные электросети. Республиканское УФАС признало действия муниципалитетов при заключении концессионных соглашений с АСТ нарушающими закон о защите конкуренции. Позже к спору подключилась прокуратура Башкирии.

В марте 2023 года по иску надзорного ведомства Арбитражный суд Башкирии признал незаконным передачу в концессию электросетей Стерлитамака. Также стало известно, что законность концессионных соглашений начало проверять управление Следственного комитета России по Башкирии. По этому факту сити-менеджеру Салавата Игорю Миронову было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, возникли вопросы и к сотрудникам администрации Стерлитамака и Ишимбайского района.

Влада Шипилова, Уфа