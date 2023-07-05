РБК: Роскомнадзор ночью 5 июля проверял устойчивость рунета, отключался «международный интернет»

Роскомнадзор в ночь с 4 на 5 июля провел учения по обеспечению устойчивости рунета. Источник РБК на телекоммуникационном рынке сказал, что во время учений «выключали международный интернет».

Представитель ведомства вопрос, какие задачи преследовали организаторы, отключая международный сегмент интернета, оставил без ответа. Он лишь отметил, что учения прошли успешно, и напомнил, что по закону они должны проводиться не реже одного раза в год.

Представители «Ростелекома», МТС, «МегаФона» и «Вымпелкома» (бренд «Билайн») отказались от комментариев.

Закон о «суверенном рунете» был принят осенью 2019 года. По закону операторы связи должны установить спецоборудование, через которое Роскомнадзор может управлять маршрутизацией трафика при необходимости.

Александр Кислов