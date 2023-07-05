В Екатеринбурге у сотрудников Ozon выявили менингококковую инфекцию

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области зафиксировало семь случаев заражения менингококковой инфекцией среди сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. Как сообщили в пресс-службе управления, в распределительном центре в логопарке «Кольцовский» организовали комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Роспотребнадзор выявил границы очагов по местам проживания и работы инфицированных сотрудников, а также установил контактных лиц.

«Обеспечено проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий, в том числе усилена дезинфекция помещений, организованы медицинский осмотр и лабораторное обследование контактных»,— прокомментировали в пресс-службе управления.

Сотрудников центра сейчас вакцинируют (вакцины поставили уже 60 человек), также проводится профилактическая антибиотикотерапия. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Представители федерального Роспотребнадзора сообщили, что заразиться инфекцией через посылки нельзя. Как объяснили в управлении, возбудитель менингококковой инфекции Neisseria meningitidis не отличается стойкостью.

«На поверхностях из картона, гофрокартона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, возбудитель может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время»,— говорится в сообщении.

Уточняется, что в распределительном центре Ozon обрабатываются все поверхности, которые могли подвергнуться контакту с заболевшими, а также проводится обеззараживание воздуха. «Для людей, получивших посылки из распределительных центров Ozon, риск заражения менингококковой инфекцией отсутствует»,— успокоили в Роспотребнадзоре.

Мария Игнатова, Екатеринбург