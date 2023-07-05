Теракт взяли на поражение

В Тюменской области оперативники застрелили мужчину, который, по их данным, с самодельной взрывчаткой и пистолетом Макарова прибыл к нефтегазовому распределительному узлу «Транснефти». При попытке задержания подозреваемый якобы оказал сопротивление и открыл огонь по силовикам. Сейчас устанавливается личность погибшего и возможные связи с «зарубежными кураторами».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По сведениям «Ъ», в Тюменской области силовики при задержании подозреваемого в террористической деятельности застрелили мужчину, который прибыл с взрывчаткой к нефтегазовому распределительному узлу, принадлежащему ПАО «Транснефть». «Ъ-Урал» обратился за комментарием в УФСБ по Тюменской области и в нефтегазовую компанию — на момент публикации ответа не поступило.

По данным источника, инцидент произошел в лесном массиве вблизи деревни Кукушки (Исетский район) в 22:00 во вторник, 4 июля. Оперативники попытались задержать мужчину, который прибыл к стратегическому объекту, но он якобы оказал сопротивление и начал стрелять. В итоге мужчина был убит ответным огнем силовиков. Во время осмотра места происшествия было обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство (СВУ) и пистолет Макарова калибра 9 мм с полным боекомплектом. Начата проверка.

Telegram-канал Shot пишет, что сейчас выясняется личность предполагаемого террориста и устанавливаются его возможные связи с зарубежными кураторами.

Напомним, накануне, 4 июля, в ФСБ сообщили об операции по задержанию в Тюмени подозреваемого в пособничестве украинским спецслужбам. По данным силовиков, мужчина склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ.

Диана Сунагатуллина