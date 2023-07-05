Уральского банкира разыскивает Москва

Как стало известно «Ъ», в Москве суд заочно арестовал предпринимателя и банкира Александра Иванова, ранее объявленного в международный розыск. Он является обвиняемым по громкому делу о хищении средств уральского банка «Резерв». Бывший предправления банка ранее уже был осужден за выдачу фиктивных кредитов, а экс-владельцы кредитной организации, причастные, по мнению СКР, к выводу активов, скрылись за границей. Сейчас АСВ, как правопреемник обанкротившегося «Резерва», пытается через арбитраж взыскать с бывших топ-менеджеров и хозяев ущерб в размере почти 800 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В среду судья Басманного райсуда Валентина Левашова удовлетворила ходатайство следователей ГСУ СКР об аресте на два месяца 49-летнего Александра Иванова с момента его задержания на территории России или экстрадиции из-за рубежа. Судья сочла убедительными доводы следствия о том, что обвиняемый в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и крупном хищении или растрате вверенных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) экс-банкир может скрыться и препятствовать следствию. В подтверждение своих слов представители СКР предъявили справку оперативных сотрудников о нахождении фигуранта расследования за пределами России.

Адвокат Евгений Шаламов, предоставленный Александру Иванову по назначению государством, заявил, что подзащитный, с которым у него, правда, нет связи, не был уведомлен о возбуждении уголовного дела надлежащим образом, а справка и само ходатайство составлены формально. В частности, как отметил защитник, розыск Александра Иванова был начат лишь в конце июня, а провести сколь-либо значимые мероприятия по установлению его возможного местонахождения за такой короткий срок просто нереально. От других комментариев господин Шаламов предпочел воздержаться, лишь отметив, что решение Басманного суда будет обжаловано в апелляционной инстанции Мосгорсуда.

Заочный арест Александра Иванова, необходимый для подтверждения процедуры розыска по линии Интерпола, стал очередной вехой давно ведущегося расследования хищений средств из челябинского АО «Банк "Резерв"».

В августе 2017 года Банк России отозвал лицензию у «Резерва» из-за повышенных кредитных рисков. До июня 2017 года банк принадлежал Александру Иванову. А сам он приобрел его в 2009 году у главы холдинга AVS-Group Валерия Савельева. В мае 2017 года Александр Иванов и связанные с ним инвесторы продали свои доли ряду физлиц из Москвы во главе с Андреем Андреевым. По итогам июня 2017 года количество высоколиквидных активов банка сократилось на 88% (957 млн руб.), в основном за счет денежных средств в кассе. Количество ценных бумаг сократилось на 4% (37 млн руб.).

На момент отзыва лицензии и последовавшего банкротства, согласно данным АСВ, обязательства банка «Резерв» перед кредиторами, в основном физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, превышали 1,3 млрд руб. В 2017-2018 годах Банк России и АСВ подали несколько заявлений в правоохранительные органы о хищениях имущества «Резерва», фальсификации финансовой отчетности, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями руководителями. В 2019 году СКР начал расследование сразу по нескольким статьям УК РФ, которое до сих пор не завершено.

Одним из первых задержали бывшего предправления «Резерва» Константина Базанова. Его обвинили в хищении 125 млн руб. под видом выдачи фиктивного кредита, который был обналичен и присвоен им в сговоре с руководителями кредитного учреждения. В 2021 году Центральный райсуд Челябинска назначил ему четыре года лишения свободы условно. Прокуратура опротестовала решение, попросив в апелляционном представлении изменить приговор как чрезмерно мягкий на шесть лет реального лишения свободы, но безуспешно.

АСВ подало иск в арбитраж о возмещении убытков на 790 млн руб., ответчиками по которому являются 30 человек из числа бывших владельцев и топ-менеджеров «Резерва», включая Александра Иванова и Андрея Андреева.

«В ходе конкурсного производства установлено, что контролировавшими банк лицами совершены неправомерные действия по безвозмездному отчуждению активов (денежных средств, дебиторской и ссудной задолженности, ценных бумаг), снятию обременения с имущества, находящегося в залоге у банка, а также выдаче технических кредитов»,— сообщало АСВ, объясняя позицию по иску, решение по которому еще не вынесено. Александр Иванов, в свою очередь, все претензии отвергал, заявляя, что 790 млн невозвратных кредитов выдали именно новые собственники банка, которым он его продал. Однако как в АСВ, так и в СКР посчитали, что и экс-собственники причастны к выводу активов.

Стоит отметить, что Андрей Андреев от следствия скрылся первым. Как сообщал «Ъ», ему заочно предъявили обвинение в хищении 1,4 млрд руб. из другого разорившегося банка — московского «Премьер Кредита», где он был советником предправления, а вслед за ним вопросы возникли и к Александру Иванову.

Сергей Сергеев