ФСБ обнаружила координаты первой

В аэропорту Екатеринбурга сотрудники ФСБ задержали гражданина России, подозреваемого в финансировании вооруженных сил Украины. Кроме того, по данным «Ъ-Урал», он пытался купить за рубежом спутниковую систему Starlink, которую украинская армия могла использовать для передачи координат расположения Вооруженных сил РФ. Обвиняемый — уроженец Украины и, по словам источника, оказывал помощь армии соседнего государства «регулярно» и «осознанно». Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы по статье о государственной измене.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О задержании в аэропорту Кольцово 39-летнего гражданина РФ, уроженца Украины, обвиняемого в госизмене, пресс-служба УФСБ по Свердловской области сообщила в среду, 5 июля. При этом, по информации «Ъ-Урал», операция силовиков прошла еще в конце июня, когда обвиняемый пытался пересечь российскую границу. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками региональных спецслужб и пограничным управлением ФСБ по Челябинской области.

По данным силовиков, мужчина переводил деньги на банковский счет, используемый для сбора средств в поддержку ВСУ. Он также совершил «конкретные действия», направленные на приобретение в интересах артиллерийских подразделений украинской армии оборудования спутниковой связи, с помощью которого можно было бы передавать координаты расположения Вооруженных сил РФ. По данным источника «Ъ-Урал», речь идет о спутниковой системе Starlink, которую он пытался купить за рубежом.

Собеседник добавил, что обвиняемый родился на территории Украины, однако впоследствии переехал в Россию, получив здесь гражданство. Мужчина занимался бизнесом и еще до начала специальной военной операции (СВО) на Украине переехал за рубеж. Он имел стабильный доход и деловые связи в Европе, которые впоследствии использовал в противоправной деятельности. Собеседник добавил, что мужчина оказывал помощь ВСУ «регулярно» и «осознанно».

В пресс-службе УФСБ сообщили, что расследуется дело по ст.275 УК РФ («Государственная измена»), обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас по решению суда он находится под стражей. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

В регионе это не первое дело, возбужденное по статье о госизмене. Весной ФСБ в Нижнем Тагиле задержала супружескую пару, причастную к государственной измене. Мужчину и женщину подозревают в шпионаже в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса. По данным службы, пара за деньги передавала в адрес спецслужб Украины сведения военно-технического характера, которые могут быть использованы против ВС РФ на спецоперации.

Теме борьбы с попытками граждан оказывать финансовую поддержку ВСУ в этом году уделяют особое внимание. В июне в первом чтении госдумой были приняты поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», позволяющие оперативно блокировать призывы к финансированию вооруженных сил противника в условиях вооруженного конфликта. В конце апреля президент Владимир Путин подписал закон, который вводит пожизненное лишение свободы за госизмену.

Илья Смирнов