Кадры уходят в дефицит

За год в Челябинской области ощутимо снизился уровень конкуренции за рабочие места — в 1,7 раза, до показателя 2,2 резюме на вакансию. Наиболее дефицитными эксперты HeadHunter назвали кадры в сферах медицины, фармацевтики, автомобильного бизнеса, строительства и недвижимости. Невысоким спросом у работодателей пользуются специалисты в сегменте искусства и развлечений. Эксперты видят причину дефицита кадров в возникшем в 90-х годах демографическом кризисе и переходе ряда специалистов на удаленный формат работы в качестве самозанятых.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самые дефицитные сферы — медицина, фармацевтика, автомобильный бизнес, строительство и недвижимость

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Самые дефицитные сферы — медицина, фармацевтика, автомобильный бизнес, строительство и недвижимость

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Челябинской области наблюдается снижение уровня конкуренции за рабочие места. По данным сервиса HeadHunter, в июне он снизился в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,2 резюме на вакансию.

Аналитики отмечают, что наиболее высокий дефицит соискателей наблюдается в таких профессиональных сферах, как медицина и фармацевтика (по 1,1 резюме на вакансию), рабочий персонал (1,2), автомобильный бизнес, строительство и недвижимость» (по 1,3). Также в списке — производство, сервисное обслуживание (1,4), розничная торговля и сельское хозяйство (по 1,7), продажи, обслуживание клиентов (1,8), добыча сырья и транспорт, логистика, перевозки (по 2).

Избыток кадров в июне в регионе был отмечен только в четырех профессиональных сферах. В их числе — искусство, развлечения, массмедиа (по 14,4 резюме на вакансию), стратегия, инвестиции, консалтинг (10,7), маркетинг, реклама, PR (9,3), высший и средний менеджмент (9).

Дефицит соискателей в Челябинской области в июне оказался выше, чем по Уральскому федеральному округу и в целом по России. Там он составил 2,5 и 3,1 резюме на вакансию соответственно.

По словам руководителя пресс-службы «HeadHunter Урал» Анны Осиповой, дефицит работников, с которым сегодня столкнулся и крупный, и малый бизнес,— долгосрочный тренд, связанный с демографической ямой.

«Ситуация усугубляется на фоне частичной мобилизации, ухода с рынка труда контрактников, а также отъезда из страны части работников. Заметно не хватает высококвалифицированного персонала, рабочих и инженерных кадров, также весьма проблематично находить людей на позиции массового линейного персонала»,— отмечает Анна Осипова. По ее мнению, в сложившейся ситуации бизнесу жизненно необходимо расширять границы найма и избавляться от стереотипов. «Пришло время, когда в плюсе останутся те работодатели, которые ведут отбор кандидатов только по их квалификации и навыкам, невзирая на пол, возраст, внешний вид и прочие подобные факторы»,— комментирует руководитель пресс-службы «HeadHunter Урал».

Директор рекрутингового агентства «Бизнес и кадры» Людмила Соколова также видит причины дефицита соискателей на рынке труда в острой демографической ситуации.

«На рынке труда наблюдается много граждан пенсионного возраста и мало людей в возрасте до 45 лет. Это связано с демографическим кризисом 90-х годов. Отмечу, что много лет сохраняется дефицит менеджеров по продажам, IT-специалистов, маркетологов, инженеров, квалифицированных рабочих и разнорабочих, линейного персонала. Много специалистов в связи с ростом гособоронзаказа перешло работать в оборонную отрасль, что вызвало нехватку кадров в других сферах»,— отмечает Людмила Соколова. По ее словам, с учетом дефицита кадров и обилия вакансий соискатели стали более избирательными, а молодые специалисты стали больше ценить гибкий график работы и возможность приобщиться к корпоративной культуре.

«На нехватку специалистов в компаниях повлиял и такой фактор: в связи с действовавшими несколько лет ковидными ограничениями ряд профессионалов перешли на удаленный формат работы и стали самозанятыми. Среди них инженеры-проектировщики, IT- и SMM-специалисты, бухгалтеры и интернет-маркетологи. Чтобы не испытывать дефицита кадров, работодателям нужно поддерживать конкурентоспособный уровень зарплаты, работать над брендом компании, улучшать отношение к персоналу и условия труда. Важную роль в этом играет и наличие соцпакета, однако предоставлять его сотрудникам в силах только крупные компании»,— комментирует Людмила Соколова. По мнению руководителя рекрутингового агентства, дефицит кадров на рынке труда Челябинской области в ближайшее время будет только расти.

Вместе со снижением уровня конкуренции в Челябинской области за год сократился уровень регистрируемой безработицы — с 0,9% до 0,66%. По данным главного управления по труду и занятости населения на 1 июня, на учете в органах службы занятости состояли 11,7 тыс. безработных. Это на 5 тыс. меньше, чем в аналогичном периоде 2022-го. По сравнению с началом этого года численность зарегистрированных безработных снизилась на 16,7%.

Ранее в Челябинской области отмечали рост спроса на специалистов старше 50 лет. По сведениям аналитиков HeadHunter, в марте соискателям в этой возрастной категории поступило на 77% больше приглашений на собеседования, чем годом ранее. Такую тенденцию эксперты связывали с уходом с рынка труда молодых кадров на фоне демографического старения и эмиграции.

Михаил Бычков