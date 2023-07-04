Суд оштрафовал «Кинопоиск» на 1 млн рублей за показ фильмов с ЛГБТ без маркировки

Замоскворецкий суд Москвы признал виновным онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения). Платформе назначили штраф в размере 1 млн руб. «Кинопоиск» намерен обжаловать решение суда.

Как уточняет ТАСС, протокол на «Кинопоиск» был составлен из-за того, что вместо маркировки «18+» на транслируемых видеосервисом фильмах «Дневник Бриджит Джонс», «Жадность», «Английский цирюльник», «Идеальные незнакомцы» и ряде других лент была размещена маркировка «16+».

Пресс-служба «Кинопоиска» сообщила «Ъ» о намерении обжаловать решение суда. Представители сервиса отметили, что заменили возрастную маркировку на фильмах на «18+» сразу после получения предупреждения от Роскомнадзора.

«Мы планируем обжаловать решение суда, так как закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации. Надеемся, что текущая практика штрафов в отношении онлайн-кинотеатров будет пересмотрена в сторону предупреждений, а штрафы будут применяться только за неисполнение требований госорганов»,— сообщила пресс-служба.

За демонстрацию ЛГБТ в настоящее время оштрафовано большинство российских онлайн-кинотеатров. Роскомнадзор составил протоколы в отношении 19 стримингов из 23 работающих в стране. Среди привлеченных к ответственности помимо Start — «Кинопоиск», More.tv, ivi и Premier, оштрафованный московским судом на 4 млн руб. в том числе за отсутствие маркировки «18+» в фильме «Идеальные незнакомцы».

Подробнее о причинах привлечения к ответственности крупных стримингов — в материале «Кинотеатры собрали штрафы».

Милена Костерева