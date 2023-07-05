Мэрия Перми расширит зону платной парковки

Администрация Перми опубликовала проект постановления об изменениях в документ о создании и использовании парковок на платной основе. В проекте постановления, подписанном врио главы Перми Ольгой Адриановой, отмечается, что изменения коснутся границ тарифных зон и размера платы за пользование парковками общего пользования. Независимая антикоррупционная экспертиза проекта постановления завершится 11 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В зону с оплатой в размере 20 руб. за частпредлагается включить парковки на участке Комсомольского проспекта – от ул. Полины Осипенко до ул. Белинского, на участке по ул. Белинского от ул. Куйбышева до ул. Пионерской. В перечень входят и парковки на ул. Белинского от Комсомольского проспекта до площади Карла Маркса, технический проезд по ул. Сибирской от ул. Революции до ул. Тимирязева и ул. Окулова от ул. Крисанова до ул. Плеханова. Плата за парковки в перечисленных локациях будет взиматься с 14 августа.

Со 2 октября плату хотят ввести на парковочных местах по ул. Плеханова от ул. Луначарского до ул. Петропавловской, на ул. Петропавловская от ул. Плеханова до ул. Крисанова. Изменения коснутся и отрезка на ул. Ленина от ул. Плеханова до ул. Крисанова, ул. Екатерининская от ул. Плеханова до ул. Крисанова. Также платить за парковки в размере 20 руб. в час придется на участках по ул. Луначарского от ул. Плеханова до ул. Крисанова, в районе дома № 1 по ул. Пушкина и вблизи зданий №№ 21, 23 по ул. Попова.