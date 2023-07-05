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Путин обсудил с главой Минкульта Любимовой реализацию реставрационных проектов

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Минкульта Ольгой Любимовой. Как уточнила пресс-служба Кремля, они обсудили реализацию реставрационных проектов в ряде российских субъектов, а также работу министерства с четырьмя новыми регионами.

Ольга Любимова во время встречи с Владимиром Путиным

Ольга Любимова во время встречи с Владимиром Путиным

Фото: пресс-служба президента РФ

Ольга Любимова во время встречи с Владимиром Путиным

Фото: пресс-служба президента РФ

В ходе встречи Ольга Любимова рассказала главе государства об открытии в Ленинградской области Международного центра реставрации площадью 10 тыс. кв. м. «Мы успели закупить всю новейшую аппаратуру и технику. Очень важно, чтобы люди, которые воссоздают — порой буквально из пепла, совершенно фантастически спасают наши шедевры, имели возможность в замечательных условиях трудиться»,— отметила она.

Кроме того, министр культуры обратила внимание, что в 2024 году расположенному в Москве Новодевичьему монастырю исполнится 500 лет. К этому времени планируется завершить подготовку всех 36 объектов монастыря. В настоящее время готовы 24. «Надеюсь, что эта наша общая долгая кропотливая и даже многострадальная работа будет завершена»,— добавила госпожа Любимова.

Президент поинтересовался, почему Ольга Любимова назвала проект «многострадальным». «Там были сложности в самом начале. Помните, там горела колокольня, там были большие проблемы с подрядчиком. И вот сейчас, слава богу, хорошие и очень ответственные реставраторы, очень довольна настоятельница»,— объяснила министр.

Ольга Любимова также рассказала Владимиру Путину о подготовке Международного конкурса имени П. И. Чайковского. По ее словам, после появления год назад термина «отмена культуры» организаторы проекта начали переживать о том, какое количество заявок на конкурс будет подано.

«Мы с волнением и огромным интересом следили, какое будет количество заявок. 742 заявки и 41 страна: это музыканты из США, Японии, Швеции, Швейцарии, Италии, Испании, Германии, Южной Кореи»,— сказал она. «Люди мира вне политики»,— отметил российский президент.

Владимир Путин также обсудил с главой Минкульта восстановление объектов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. «Я не имел возможности посмотреть социальные объекты, когда был в Херсонской области, в Луганской республике. Но было видно, что там, где нет боевых действий, все чистенько, убрано. Но, конечно, сами учреждения — из машины много не увидишь, из вертолета,— сами учреждения, я знаю, нуждаются в поддержке, в реставрации»,— подчеркнул господин Путин.

Ольга Любимова заверила президента, что Минкульт проводит совместную работу с руководителями присоединенных регионов. В частности, обсуждаются вопросы восстановления школ, библиотек, колледжей и кинотеатров.

Фотогалерея

Какие ошибки совершали реставраторы

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С 1980 по 1994 год в Ватикане проводились реставрационные работы над фресками Сикстинской капеллы. Позже реставраторов неоднократного критиковали — за пропавшие глаза у некоторых фресок, проблему исчезнувшей «глубины» изображения. На угловых парусах фрески удаление сажи, по мнению экспертов, снизило «драматическую интенсивность» сцен &lt;br> На фото: фрески до реставрации

С 1980 по 1994 год в Ватикане проводились реставрационные работы над фресками Сикстинской капеллы. Позже реставраторов неоднократного критиковали — за пропавшие глаза у некоторых фресок, проблему исчезнувшей «глубины» изображения. На угловых парусах фрески удаление сажи, по мнению экспертов, снизило «драматическую интенсивность» сцен
На фото: фрески до реставрации

Фото: AP

Фрески Сикстинской капеллы после реставрации

Фрески Сикстинской капеллы после реставрации

Фото: Reuters

В 2011 году в Италии реставраторов обвинили в порче фрески XIII века под названием «Древо плодородия», на которой изображено дерево с растущими на нем фаллосами. После реставрации несколько фаллосов пропали. Реставраторы объяснили их исчезновение воздействием сильнодействующих химикатов, с помощью которых велась реставрация &lt;br> На фото: фреска до реставрации

В 2011 году в Италии реставраторов обвинили в порче фрески XIII века под названием «Древо плодородия», на которой изображено дерево с растущими на нем фаллосами. После реставрации несколько фаллосов пропали. Реставраторы объяснили их исчезновение воздействием сильнодействующих химикатов, с помощью которых велась реставрация
На фото: фреска до реставрации

Фото: Sailko / Wikipedia

В 2015 году золотую десятикилограммовую маску фараона Тутанхамона во время перемещения из залов уронили, и у нее откололась борода. Старшая заведующая отделом Тутанхамона Эльхан Абдельрахман не отнесла маску к профессиональным реставраторам, а позволила мужу приклеить бороду под неправильным углом на эпоксидный клей. Клей потек, и оставшуюся часть соскребли скальпелем, оставив серьезные царапины на подбородке &lt;br> На фото: маска до реставрации

В 2015 году золотую десятикилограммовую маску фараона Тутанхамона во время перемещения из залов уронили, и у нее откололась борода. Старшая заведующая отделом Тутанхамона Эльхан Абдельрахман не отнесла маску к профессиональным реставраторам, а позволила мужу приклеить бороду под неправильным углом на эпоксидный клей. Клей потек, и оставшуюся часть соскребли скальпелем, оставив серьезные царапины на подбородке
На фото: маска до реставрации

Фото: Amr Nabil / AP

Маска фараона Тутанхамона после реставрации

Маска фараона Тутанхамона после реставрации

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

В августе 2015 года в Москве во время реставрации Торгового дома Кузнецова (Мясницкая улица, дом 8/2), построенного в 1903 году, изуродовали маску Меркурия, находившуюся в аварийном состоянии. Исторический облик лепнины вернули только в июне 2016 года &lt;br> На фото: маска до реставрации

В августе 2015 года в Москве во время реставрации Торгового дома Кузнецова (Мясницкая улица, дом 8/2), построенного в 1903 году, изуродовали маску Меркурия, находившуюся в аварийном состоянии. Исторический облик лепнины вернули только в июне 2016 года
На фото: маска до реставрации

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Маска Меркурия после реставрации (справа)

Маска Меркурия после реставрации (справа)

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

В 2012 году фреску испанского художника Элиаса Гарсиа Мартинеса в храме Милосердия в городе Борха в Испании вызвалась реставрировать прихожанка церкви. После реставрации на месте фрески получилось изображение, получившее в СМИ и соцсетях имя «Пушистый Иисус». Теперь неудачная работа превратилась в главную достопримечательность городка, распорядители церкви даже открыли музей, в котором собраны все возможные газетные вырезки и теле- и радиосюжеты на тему «Пушистого Иисуса»

В 2012 году фреску испанского художника Элиаса Гарсиа Мартинеса в храме Милосердия в городе Борха в Испании вызвалась реставрировать прихожанка церкви. После реставрации на месте фрески получилось изображение, получившее в СМИ и соцсетях имя «Пушистый Иисус». Теперь неудачная работа превратилась в главную достопримечательность городка, распорядители церкви даже открыли музей, в котором собраны все возможные газетные вырезки и теле- и радиосюжеты на тему «Пушистого Иисуса»

Фото: Javier Vinuela / AP

В январе 2018 года в Москве любители архитектуры обратили внимание на неудачно отреставрированные горельефы на доме Константинова (Сверчков переулок, дом 1) &lt;br> На фото: горельефы до реставрации

В январе 2018 года в Москве любители архитектуры обратили внимание на неудачно отреставрированные горельефы на доме Константинова (Сверчков переулок, дом 1)
На фото: горельефы до реставрации

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Горельефы на доме Константинова после реставрации

Горельефы на доме Константинова после реставрации

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

В 2012 году была отреставрирована неоконченная картина Леонардо да Винчи «Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом». В ходе реставрации картина получила более яркие цвета, что вызвало недовольство кураторов Лувра, двое из которых в знак протеста вышли из состава реставрационной комиссии

В 2012 году была отреставрирована неоконченная картина Леонардо да Винчи «Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом». В ходе реставрации картина получила более яркие цвета, что вызвало недовольство кураторов Лувра, двое из которых в знак протеста вышли из состава реставрационной комиссии

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

В августе 2018 года в Калуге были завершены работы по реставрации мозаики в сквере 50-летия ВЛКСМ. В результате мозаику заменили кафельной плиткой &lt;br> На фото: мозаика до реставрации

В августе 2018 года в Калуге были завершены работы по реставрации мозаики в сквере 50-летия ВЛКСМ. В результате мозаику заменили кафельной плиткой
На фото: мозаика до реставрации

Фото: Коммерсантъ / Вера Тюкалова  /  купить фото

Мозаика в сквере 50-летия ВЛКСМ после реставрации

Мозаика в сквере 50-летия ВЛКСМ после реставрации

Фото: Елена Французова / «Калужский перекрёсток»

В январе 2018 года в Краснодаре архитекторы обратили внимание на ремонт исторического здания по улице Рашпилевской, с которого убрали всю облицовку, оставив один бетон &lt;br> На фото: дом 54 по улице Рашпилевской до реставрации

В январе 2018 года в Краснодаре архитекторы обратили внимание на ремонт исторического здания по улице Рашпилевской, с которого убрали всю облицовку, оставив один бетон
На фото: дом 54 по улице Рашпилевской до реставрации

Фото: @hello.krasnodar / Instagram

Дом 54 по улице Рашпилевской после реставрации

Дом 54 по улице Рашпилевской после реставрации

Фото: @hello.krasnodar / Instagram

В ноябре 2015 года в Санкт-Петербурге активисты обратили внимание на изуродованную в результате реставрации нимфу музыки (на фото справа) на бывшем доходном доме Бадаева (ул. Восстания, 19), построенном в 1906 году

В ноябре 2015 года в Санкт-Петербурге активисты обратили внимание на изуродованную в результате реставрации нимфу музыки (на фото справа) на бывшем доходном доме Бадаева (ул. Восстания, 19), построенном в 1906 году

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

В феврале 2018 года в Москве с доходного дома Густава Гельриха (ул. Малая Дмитровка, 25, стр 3), построенного в 1913 году, убрали скульптуры атлантов и заменили их на плитку. Вход был заделан. По данным координатора движения «Архнадзор», собственник реконструировал здание под отель &lt;br> На фото: фасад дома Густава Гельриха до ремонтных работ

В феврале 2018 года в Москве с доходного дома Густава Гельриха (ул. Малая Дмитровка, 25, стр 3), построенного в 1913 году, убрали скульптуры атлантов и заменили их на плитку. Вход был заделан. По данным координатора движения «Архнадзор», собственник реконструировал здание под отель
На фото: фасад дома Густава Гельриха до ремонтных работ

Фото: @hidden_moscow / Instagram

Фасад дома Густава Гельриха после ремонтных работ

Фасад дома Густава Гельриха после ремонтных работ

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

В январе 2018 года жители Челябинска возмутились реставрацией Дома Чикина (ул. Карла Маркса, 101), во время которой заменили оригинальную дверь дома &lt;br> На фото: Дом Чикина до реставрации

В январе 2018 года жители Челябинска возмутились реставрацией Дома Чикина (ул. Карла Маркса, 101), во время которой заменили оригинальную дверь дома
На фото: Дом Чикина до реставрации

Фото: Лев Владов / Челябинский урбанист

Дом Чикина после реставрации

Дом Чикина после реставрации

Фото: Лев Владов / Челябинский урбанист

В ноябре 2018 года жители Нижнего Новгорода обратили внимание на неудачную реставрацию мозаики с изображением пловца и чайки на брандмауэре бассейна &lt;br> На фото: мозаика до реставрации

В ноябре 2018 года жители Нижнего Новгорода обратили внимание на неудачную реставрацию мозаики с изображением пловца и чайки на брандмауэре бассейна
На фото: мозаика до реставрации

Фото: fondvnimanie / Twitter

Мозаика с изображением пловца и чайки на брандмауэре бассейна в Нижнем Новгороде после реставрации

Мозаика с изображением пловца и чайки на брандмауэре бассейна в Нижнем Новгороде после реставрации

Фото: fondvnimanie / Twitter

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С 1980 по 1994 год в Ватикане проводились реставрационные работы над фресками Сикстинской капеллы. Позже реставраторов неоднократного критиковали — за пропавшие глаза у некоторых фресок, проблему исчезнувшей «глубины» изображения. На угловых парусах фрески удаление сажи, по мнению экспертов, снизило «драматическую интенсивность» сцен
На фото: фрески до реставрации

Фото: AP

Фрески Сикстинской капеллы после реставрации

Фото: Reuters

В 2011 году в Италии реставраторов обвинили в порче фрески XIII века под названием «Древо плодородия», на которой изображено дерево с растущими на нем фаллосами. После реставрации несколько фаллосов пропали. Реставраторы объяснили их исчезновение воздействием сильнодействующих химикатов, с помощью которых велась реставрация
На фото: фреска до реставрации

Фото: Sailko / Wikipedia

В 2015 году золотую десятикилограммовую маску фараона Тутанхамона во время перемещения из залов уронили, и у нее откололась борода. Старшая заведующая отделом Тутанхамона Эльхан Абдельрахман не отнесла маску к профессиональным реставраторам, а позволила мужу приклеить бороду под неправильным углом на эпоксидный клей. Клей потек, и оставшуюся часть соскребли скальпелем, оставив серьезные царапины на подбородке
На фото: маска до реставрации

Фото: Amr Nabil / AP

Маска фараона Тутанхамона после реставрации

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

В августе 2015 года в Москве во время реставрации Торгового дома Кузнецова (Мясницкая улица, дом 8/2), построенного в 1903 году, изуродовали маску Меркурия, находившуюся в аварийном состоянии. Исторический облик лепнины вернули только в июне 2016 года
На фото: маска до реставрации

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Маска Меркурия после реставрации (справа)

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

В 2012 году фреску испанского художника Элиаса Гарсиа Мартинеса в храме Милосердия в городе Борха в Испании вызвалась реставрировать прихожанка церкви. После реставрации на месте фрески получилось изображение, получившее в СМИ и соцсетях имя «Пушистый Иисус». Теперь неудачная работа превратилась в главную достопримечательность городка, распорядители церкви даже открыли музей, в котором собраны все возможные газетные вырезки и теле- и радиосюжеты на тему «Пушистого Иисуса»

Фото: Javier Vinuela / AP

В январе 2018 года в Москве любители архитектуры обратили внимание на неудачно отреставрированные горельефы на доме Константинова (Сверчков переулок, дом 1)
На фото: горельефы до реставрации

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Горельефы на доме Константинова после реставрации

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

В 2012 году была отреставрирована неоконченная картина Леонардо да Винчи «Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом». В ходе реставрации картина получила более яркие цвета, что вызвало недовольство кураторов Лувра, двое из которых в знак протеста вышли из состава реставрационной комиссии

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

В августе 2018 года в Калуге были завершены работы по реставрации мозаики в сквере 50-летия ВЛКСМ. В результате мозаику заменили кафельной плиткой
На фото: мозаика до реставрации

Фото: Коммерсантъ / Вера Тюкалова  /  купить фото

Мозаика в сквере 50-летия ВЛКСМ после реставрации

Фото: Елена Французова / «Калужский перекрёсток»

В январе 2018 года в Краснодаре архитекторы обратили внимание на ремонт исторического здания по улице Рашпилевской, с которого убрали всю облицовку, оставив один бетон
На фото: дом 54 по улице Рашпилевской до реставрации

Фото: @hello.krasnodar / Instagram

Дом 54 по улице Рашпилевской после реставрации

Фото: @hello.krasnodar / Instagram

В ноябре 2015 года в Санкт-Петербурге активисты обратили внимание на изуродованную в результате реставрации нимфу музыки (на фото справа) на бывшем доходном доме Бадаева (ул. Восстания, 19), построенном в 1906 году

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

В феврале 2018 года в Москве с доходного дома Густава Гельриха (ул. Малая Дмитровка, 25, стр 3), построенного в 1913 году, убрали скульптуры атлантов и заменили их на плитку. Вход был заделан. По данным координатора движения «Архнадзор», собственник реконструировал здание под отель
На фото: фасад дома Густава Гельриха до ремонтных работ

Фото: @hidden_moscow / Instagram

Фасад дома Густава Гельриха после ремонтных работ

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

В январе 2018 года жители Челябинска возмутились реставрацией Дома Чикина (ул. Карла Маркса, 101), во время которой заменили оригинальную дверь дома
На фото: Дом Чикина до реставрации

Фото: Лев Владов / Челябинский урбанист

Дом Чикина после реставрации

Фото: Лев Владов / Челябинский урбанист

В ноябре 2018 года жители Нижнего Новгорода обратили внимание на неудачную реставрацию мозаики с изображением пловца и чайки на брандмауэре бассейна
На фото: мозаика до реставрации

Фото: fondvnimanie / Twitter

Мозаика с изображением пловца и чайки на брандмауэре бассейна в Нижнем Новгороде после реставрации

Фото: fondvnimanie / Twitter

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