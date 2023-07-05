Путин обсудил с главой Минкульта Любимовой реализацию реставрационных проектов

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Минкульта Ольгой Любимовой. Как уточнила пресс-служба Кремля, они обсудили реализацию реставрационных проектов в ряде российских субъектов, а также работу министерства с четырьмя новыми регионами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Любимова во время встречи с Владимиром Путиным

Фото: пресс-служба президента РФ Ольга Любимова во время встречи с Владимиром Путиным

Фото: пресс-служба президента РФ

В ходе встречи Ольга Любимова рассказала главе государства об открытии в Ленинградской области Международного центра реставрации площадью 10 тыс. кв. м. «Мы успели закупить всю новейшую аппаратуру и технику. Очень важно, чтобы люди, которые воссоздают — порой буквально из пепла, совершенно фантастически спасают наши шедевры, имели возможность в замечательных условиях трудиться»,— отметила она.

Кроме того, министр культуры обратила внимание, что в 2024 году расположенному в Москве Новодевичьему монастырю исполнится 500 лет. К этому времени планируется завершить подготовку всех 36 объектов монастыря. В настоящее время готовы 24. «Надеюсь, что эта наша общая долгая кропотливая и даже многострадальная работа будет завершена»,— добавила госпожа Любимова.

Президент поинтересовался, почему Ольга Любимова назвала проект «многострадальным». «Там были сложности в самом начале. Помните, там горела колокольня, там были большие проблемы с подрядчиком. И вот сейчас, слава богу, хорошие и очень ответственные реставраторы, очень довольна настоятельница»,— объяснила министр.

Ольга Любимова также рассказала Владимиру Путину о подготовке Международного конкурса имени П. И. Чайковского. По ее словам, после появления год назад термина «отмена культуры» организаторы проекта начали переживать о том, какое количество заявок на конкурс будет подано.

«Мы с волнением и огромным интересом следили, какое будет количество заявок. 742 заявки и 41 страна: это музыканты из США, Японии, Швеции, Швейцарии, Италии, Испании, Германии, Южной Кореи»,— сказал она. «Люди мира вне политики»,— отметил российский президент.

Владимир Путин также обсудил с главой Минкульта восстановление объектов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. «Я не имел возможности посмотреть социальные объекты, когда был в Херсонской области, в Луганской республике. Но было видно, что там, где нет боевых действий, все чистенько, убрано. Но, конечно, сами учреждения — из машины много не увидишь, из вертолета,— сами учреждения, я знаю, нуждаются в поддержке, в реставрации»,— подчеркнул господин Путин.

Ольга Любимова заверила президента, что Минкульт проводит совместную работу с руководителями присоединенных регионов. В частности, обсуждаются вопросы восстановления школ, библиотек, колледжей и кинотеатров.