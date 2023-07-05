Путин отметил важность восстановления культурных объектов в новых регионах

Владимир Путин поделился наблюдениями о восстановлении социальных и культурных объектов в новых регионах. Он отметил, что в местах, где нет боевых действий, «все чистенько, убрано». Об этом он рассказал на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча Владимира Путина с Ольгой Любимовой

Фото: пресс-служба президента РФ Встреча Владимира Путина с Ольгой Любимовой

Фото: пресс-служба президента РФ

«К сожалению, я не имел возможности посмотреть социальные объекты, когда был в Херсонской области, в Луганской (Народной Республике.— "Ъ"). Но было видно, что там, где нет боевых действий, где более или менее стабильно, все чистенько, убрано»,— поделился президент (цитата по ТАСС).

Он отметил, что «из машины, из вертолета» многое не увидел, но ему известно о важности поддержки учреждений в реставрации, в восстановлении на современном уровне.

Владимир Путин добавил, что поддерживать бойцов и жителей новых регионов — важно, но «не менее важно восстанавливать саму материальную базу».

Ольга Любимова на встрече с президентом доложила, что у министерства есть четкий план восстановления и реставрации объектов культуры в новых регионах. В этом году планируется реставрировать 14 библиотек, 15 театральных учреждений, 11 музеев, 10 виртуальных залов и 40 домов культуры.

Госпожа Любимова отметила, что в Донбассе ведется большая работа по открытию кинотеатров. «Кинотеатров до февраля 2022 года в Донбассе было два. Сейчас их уже 21, и они уже работают. Ребята смотрят то же самое, что и мы»,— рассказала она, добавив, что до конца текущего года там заработают еще 28 кинотеатров.

Полина Мотызлевская