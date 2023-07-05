Совет федерации одобрил закон об упрощенном ВНЖ для контрактников-иностранцев

Совет федерации одобрил закон об упрощенном предоставлении вида на жительство (ВНЖ) иностранцам, заключившим контракт о службе в вооруженных силах, а также членам их семей. Закон также предоставляет право на бессрочный ВНЖ для работающих в России высококвалифицированных специалистов из других стран.

Изменения вносятся в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Согласно закону, контрактники-иностранцы смогут получить ВНЖ без предварительного получения разрешения на временное проживание, если в период военной операции на Украине они заключили контракт сроком на год. Право на упрощенный ВНЖ представляется и членам семьи, в том числе в случае гибели военнослужащего.

Упрощенный порядок получения ВНЖ также будет доступен для иностранцев и их семей, инвестировавших в Россию. Планируется, что правительство определит критерии соответствия для таких иностранных граждан.

Право на бессрочный ВНЖ предоставляется также высококвалифицированным специалистам (ВКС) из других стран и членов их семей. В законе уточняется, что упрощенное получение будет доступно, только если граждане уже живут в России и оформили ВНЖ на какой-то срок.

Согласно документу, с 1 марта 2024 года заработная плата ВКС должна составлять не менее 250 тыс. руб. в месяц. Сейчас действует норма — не менее 167 тыс. руб. в месяц.

24 сентября 2022 года в России вступил в силу закон, который упрощает получение гражданства иностранцами, занятыми на службе в российской армии по контракту на срок не менее года. Указ об упрощении получения гражданства для контрактников-иностранцев Владимир Путин подписал в мае 2022 года. Ранее минимальный срок контракта для иностранцев составлял пять лет, для получения российского гражданства нужно было служить три года.

Полина Мотызлевская