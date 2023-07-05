В Екатеринбурге простились с преподавателем УрФУ Сергеем Сизым

В корпусе Уральского федерального университета (УрФУ) на ул. Тургенева, 4 в Екатеринбурге простились с доцентом Института естественных наук и математики (ИЕНиМ) УрФУ. На прощание с Сергеем Сизым пришли коллеги, бывшие и нынешние студенты.

Коллеги Сергея Сизого отмечали, что он внес большой вклад в развитие матмеха. Как рассказывал господин Сизый в интервью университетскому изданию «Уральский федеральный», помимо преподавания также он занимался игрой на фортепиано. «Мне нравится моя работа, потому что я получаю отдачу в виде любви, уважения и радости. Я люблю студентов, а они зовут меня папой. Если попросишь их выполнить просьбу — все только с радостью. Такие отношения — особенность факультета»,— заявлял Сергей Сизый о работе в университете.

Напомним, о смерти преподавателя Института естественных наук и математики (ИЕНиМ) УрФУ Сергея Сизого стало известно 1 июля.

Полина Хабарова

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