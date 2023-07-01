В Екатеринбурге скончался преподаватель УрФУ Сергей Сизый

В Екатеринбурге скончался преподаватель Уральского федерального университета (УрФУ) Сергей Сизый, сообщение об этом опубликовано в группе «ВКонтакте» Института естественных наук и математики (ИЕНиМ) УрФУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Сизый / «ВКонтакте» Фото: Сергей Сизый / «ВКонтакте»

В социальных сетях студенты и коллеги отмечают, что Сергей Сизый внес большой вклад в развитие матмеха. «На факультете только два человека сыграли огромную роль в том, что матмех стал таким, как он есть – неформальным объединением преподавателей и студентов. Это Сергей Викторович и Карма Николаевна. Перечесть заслуги Сергея очень сложно, поскольку он не вписывается ни в какие бюрократические рамки»,— опубликовано в группе сообщение в память о преподавателе.

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