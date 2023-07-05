Реплики на время

До 10% люксовых часов, которые пытаются продать на вторичном рынке, поддельные. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на британский магазин Watchfinder. По словам экспертов компании, фейковые товары появляются все чаще, а их качество выросло. Если раньше эксперты могли сразу определить на глаз до 80% подделок, то теперь эта доля не превышает 20%. Самым популярным брендом для реплик остается Rolex, на него приходится до половины неоригинальных аксессуаров. Почему растет число подделок? И приезжают ли они в Россию? Выясняла Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Оригинальные Rolex Submariner стоят около €10 тыс. При заказе в бутике ждать модель придется от двух до пяти лет. А вот на рынке реплик, по словам собеседников “Ъ FM”, такие часы можно найти за €500-600, это по нынешнему курсу чуть больше 50 тыс. руб. И отличить хорошую подделку от оригинала становится сложно даже мастерам, отметил владелец мануфактуры «Константин Чайкин» Константин Чайкин:

«Что касается Rolex, у них большое количество степеней визуальной защиты, например, корона, сделанная лазером внутри на сапфировом стекле, гравировка по ободку циферблата, которую фейк-мастера научились подделывать. Все сложнее и сложнее идентифицировать часы, не вскрывая механизм. Или открывают заднюю крышку часов для того, чтобы идентифицировать их по механизму. Но и этого в последние годы становится недостаточно».

Количество подделок растет по двум причинам. Во-первых, на них есть спрос. Во-вторых, дельцам стали доступнее современные станки и технологии обработки металла. В Китае есть фабрики, которые специализируются на репликах. Некоторые занимаются конкретными брендами и даже конкурируют между собой. Как они получают доступ к оригинальным устройствам, рассказал независимый часовой эксперт Максим Кулинцов. По его словам, фабрики не один год работают над качественными подделками:

«Существует сообщество людей, которые любят и коллекционируют реплики. Это целый закрытый мир. Фабрика покупает оригинал, нередко за свои средства, нередко собираются деньги и с сообщества. Этот оригинал разбирается до винтика, а потом реплицируется каждая деталь. Потом сообщество регулярно присылает какие-то недостатки, которые они видят в часах, например, стрелки не той формы, не до конца отполированы, шрифт нужно поменять. Фабрика доделывает, и с каждой новой версией реплика становится все ближе к оригиналу».

Подделывают, к слову, не только Rolex, но также Patek Philippe, Audemars Piguet и другие, порой даже более бюджетные бренды. В Россию реплики тоже попадают, но проблема не только в этом. Из-за санкций на рынке нередко появляются украденные часы, и проверить их историю трудно, отметил генеральный директор «Часовщик.ру» Дмитрий Крылов:

«На данный момент мы лишены доступа к базе Интерпола. Он существует по каким-то неформальным каналам, но фактически отследить и поддельные, и ворованные часы становится гораздо сложнее, чем раньше. И сейчас, чтобы запросить информацию по номеру часов из российской базы, требуется отправить туда и фотографию, и свои данные. На это мало кто идет, потому что если есть сомнения, то ты автоматически теряешь часы».

К изготовлению качественных подделок бывают причастны бывшие работники крупных брендов. Например, трое экс-сотрудников Swatch Group сделали часы Omega Speedmaster из подлинных деталей от других винтажных аксессуаров и выставили их на аукцион под видом устройства 1957 года. В итоге аксессуар удалось продать за рекордные для бренда $3 млн. Правда, покупателем стала сама Swatch Group, она намеревалась выставить раритет в своем музее.

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