Игрушки подделывают не по-детски

Больше 1 млн детских игрушек российская таможня не пропустила в страну из-за контрафактного происхождения. Чаще всего среди подделок встречались товары под брендами Angry Birds, Barbie и Lego. Данные ФТС за прошлый год публикует РБК. Ведомство отмечает, что всего было выявлено больше 8 млн единиц контрафакта, на долю детских товаров пришлось 15%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Вместе с тем основная масса поддельных игрушек не проходит таможню. Вещи попадают в страну в чемоданах частных торговцев, и отследить их практически невозможно. Потом такой товар выставляются на маркетплейсах, рассказал зампредседателя совета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты Александр Логунов:

«После ухода многих международных брендов с российского рынка они перестали следить за качеством продукции. Почти в два раза вырос объем контрафакта в 2022 году по сравнению с 2021-м. Речь в первую очередь идет о маркетплейсах, потому что это самые быстроразвивающиеся площадки, на которые предпринимателям, в том числе недобросовестным, очень легко попасть.

Кроме того, контрафактные товары попадают к потребителю чаще всего не через таможню, а с помощью так называемых челноков.

То есть предприниматели привозят их якобы для себя, а дальше, соответственно, выкладывают их на маркетплейс. Детские игрушки, как правило, небольшого размера и веса, их очень легко перевозить через границу, они не занимают много места. Логистика же вся измеряется в характеристиках объема и массы. Я бы сказал, что, наверное, сейчас в доле контрафакта игрушки стоят на втором месте после одежды».

Между тем защититься от недобросовестных конкурентов невозможно, даже если в России есть официальное представительство бренда, отметила генеральный директор сети магазинов конструкторов «Мир кубиков», которая торгует Lego Мария Голенкова:

«Это и другие мини-фигурки, и другое качество самих кубиков, более вредный пластик. Он чаще царапается. Определить подделку можно по отсутствию надписи Lego на деталях, плюс по их цвету это видно. Кроме того, очень часто они не совместимы с оригинальными кубиками. Это тоже может быть идентификатором. Вообще банально конструкция можно разваливаться. Финальный ориентир — это правильный выбор места покупки.

Если говорить именно о компании Lego, то у нее в России остается юридическое лицо. В его задачи в том числе входит защита интеллектуальной собственности бренда. Мы вопиющие случаи, с которыми сталкиваемся, пересылаем коллегам. Насколько я знаю, они их частным образом отрабатывают.

Но пока какой-то глобальной политики возвращения бренда к тому, чтобы бороться с подделками, контрафактом, мы, к сожалению, не видим».

Весь рынок детских товаров оценивается в России примерно в 1 трлн руб. При этом только десятая часть продукции охраняется законом в качестве интеллектуальной собственности, а нарушения требований в этом сегменте встречаются примерно в 43% случаях, подсчитали в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров.

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Светлана Белова