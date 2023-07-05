В Адыгее из имущества застройщика-банкрота пытались вывести участок стоимостью 500 млн рублей

Прокуратура Адыгеи предотвратила попытку незаконного вывода земельного участка кадастровой стоимостью более полумиллиарда рублей из конкурсной массы имущества застройщика-банкрота. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару

По данным прокуратуры, предприниматель является фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). С 2012 по 2014 год подсудимый похитил деньги 680 дольщиков, среди которых пенсионеры и жители других регионов.

Параллельно в арбитражном суде слушается дело о признании предпринимателя банкротом, в ходе которого один из участников дела требовал признать его право собственности на земельный участок, принадлежавший обвиняемому.

«Для защиты прав потерпевших прокуратура республики инициативно вступила в гражданское дело на стадии апелляционной инстанции. Верховный суд Республики Адыгея удовлетворил апелляционное представление прокуратуры»,— говорится в сообщении республиканской прокуратуры.

Наталья Решетняк

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