Дефицит федерального бюджета в первом квартале достиг 2,4 трлн рублей

По итогам первого квартала 2023 года дефицит федерального бюджета составил 2,402 трлн руб. За этот период расходы федерального бюджета составили 8 трлн руб., что на 38%, или 2,2 трлн руб., больше прошлого аналогичного показателя. Об этом сказано в оперативном докладе (.pdf) Счетной палаты (СП).

За первый квартал в бюджет поступило 22% от прогнозируемого уровня — 5,7 трлн руб. доходов. На долю нефтегазовых доходов пришлось 1,6 трлн руб., ненефтегазовых — 4 трлн руб. По оценкам СП, объем доходов упал на 20,7% — на 1484,9 млрд руб.

Наибольшее снижение доходов произошло в категории нефтегазовых доходов — на 1,3 трлн руб., или почти в два раза. В СП связали падение доходов в этой области со значительном снижением средних цен на российскую нефть Urals и среднего обменного курса доллара США по отношению к рублю.

Ненефтегазовые доходы снизились на 3,5%, на 145,5 млрд руб. Падение произошло в результате снижения поступлений налогов и разовым переносом ранее излишне уплаченных сумм налогов и сборов на едином налоговом счете в начале 2023 года.

По оценкам СП, в первом квартале ВВП снизился на 1,9%, инфляция — до 3,5% с 12% в декабре прошлого года. При этом потребительские цены выросли на 1,7%.

По предварительной оценке Минфина, расходы бюджета за последние пять месяцев (январь—май) составили 13,229 трлн руб., на 27% выше, чем в 2022 году. Дефицит бюджета за этот период составил 3,411 трлн руб. В 2022 году доходы бюджета были на уровне 27,6 трлн руб., расходы — 29 трлн руб., а дефицит — примерно 1,313 млрд руб. По прогнозу Минфина, в 2023-м дефицит должен был составить 2,9 трлн руб., в 2024-м — 2,2 трлн руб., а в 2025 году — 1,3 трлн руб.

Олеся Павленко